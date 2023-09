Qui est Lola, première candidate de la Star Academy 2023 ?

Sur le plateau de Quotidien, la jeune Lola, 21 ans, a découvert qu'elle allait intégrer prochainement la Star Academy.

Elle est la toute première académicienne de la promotion 2023 de la Star Academy : Lola ! La jeune femme de 21 ans a appris, sur le plateau de Quotidien, qu'elle allait prochainement intégrer le plateau de Dammarie-les-Lys, à sa plus grande surprise. D'abord isolée dans une loge, c'est accueillie directement par Yann Barthès sur le plateau de l'émission qu'elle réalise la raison de sa présence sur TMC. "Vous faites partie de la nouvelle promotion de la Star Ac', je vous l'apprends aujourd'hui", lance le présentateur à une jeune femme peinant visiblement à intégrer la nouvelle.

A 21 ans, Lola vient de Bourgoin-Jallieu, en Isère. "Je suis un peu en état de choc là, je suis désolée", répond la future candidate du concours de chant de TF1. "On fait du rugby là-bas, mais moi, je ne fais pas de rugby", finit-elle par reprendre, évoquant sa pratique de la danse. "Je fais plusieurs choses, je danse, mais je garde aussi des enfants, je fais aussi un peu de psychologie", explique-t-elle.

Pourquoi s'inscrire à la Star Academy ? "Pour vivre mon rêve", répond Lola, fan de l'émission "depuis toujours." Et d'ajouter : "J'ai regardé les saisons quand j'étais petite avec mes parents et... c'est fou !" Quant à savoir si la jeune artiste redoute son entrée dans un château filmé 24h/24, Lola ne semble pas effrayée : ""Je pense que les premiers jours ça va faire bizarre, mais je suis trop naturelle pour être intimidée."

Intimidée, la première candidate à être connue de la Star Academy 2023 ne l'est pas non plus pour entonner quelques phrases de la chanson Je l'aime à mourir, de Francis Cabrel, qu'elle avait prévu d'interpréter pour le casting qui avait servi de prétexte pour la faire venir, par surprise, sur le plateau de Quotidien. Lola pensait en effet se présenter au dernier tour des auditions pour le télécrochet de TF1...