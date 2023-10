De quelle maladie souffre la chanteuse Hélène Ségara ?

La chanteuse Hélène Ségara s'est confiée sur son état de santé dans l'émission "Laissez-vous tenter", sur RTL.

"J'ai essayé tous les traitements possibles..." A l'occasion du spectacle Les Comédies Musicales, Hélène Ségara était l'invitée de l'émission de RTL Laissez-vous tenter, dimanche 1er octobre et s'est confiée sur les problèmes de santé contre lesquels elle lutte depuis plusieurs année. Sa maladie qui touche ses yeux, a contraint l'artiste à subir de nombreuses opérations et traitements. "J'ai essayé tous les traitements possibles, dont certains qui étaient extrêmement violents", confie la chanteuse à la radio.

Elle ajoute : "J'ai passé deux ans terribles. Terribles à essayer de garder le sourire, à travailler mais en dilettante parce que j'étais assez épuisée (...) Ça peut toucher n'importe qui. J'ai été en parfaite santé, j'avais 12 à chaque œil, avant de me réveiller presque aveugle. Donc la vue c'est un sens dont on ne peut pas se passer. Moi j'ai passé des mois où je ne pouvais plus regarder la télé ou mon téléphone, éplucher une pomme, etc... Je peux vous dire que ça change une vie. Ça a affecté mon quotidien et mon autonomie."

Toutefois, Hélène Ségara a précisé que le diagnostic des médecins sur sa maladie n'était pas totalement posé. "Ce n'est pas une névrite optique, je me permets de le dire comme vous me tendez le micro. Ça me tue de lire dans la presse un diagnostic qu'aucun grand professeur dans le monde n'a réussi à poser. Il y a des tas de professeurs qui cherchent à expliquer ce qu'il m'arrive, et la presse se permet de poser un diagnostic. Il faut arrêter de parler sans savoir", a-t-elle lancé sur RTL.