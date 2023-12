La chanteuse Vitaa cambriolée : ce que l'on sait

Selon plusieurs médias, la chanteuse Vitaa a été victime d'un cambriolage à son domicile, en présence de sa famille.

La chanteuse Vitaa et sa famille, nouvelles victimes de cambrioleurs de célébrités. Selon BFMTV et Le Parisien, l'artiste a été victime d'un home-jacking à son domicile de Rueil-Malmaison, où elle se trouvait avec sa famille, confirmant une information initialement communiquée par le site Purepeople. Le parquet de Nanterre a été saisi de l'affaire et une enquête en flagrance, confiée au commissariat de Puteaux, a été ouverte. Les faits se seraient produits dans la nuit de mardi à mercredi 20 décembre. Selon Le Parisien, qui cite une "source policière, il n'y aurait pas eu de violences sur la victime ni sa famille qui était à ses côtés." La chanteuse Vitaa se trouvait avec son mari et leurs trois enfants.

Le journal explique que trois hommes sont entrés par effraction au domaine de l'artiste, en escaladant un balcon et en brisant une fenêtre, déclenchant une alarme qui a réveillé la famille. Selon une source proche du dossier interrogée par le même média et citant le témoignage des victimes, "il n'y a pas eu de séquestration (...) mais les malfaiteurs étaient équipés de bâtons ou barres de fer." Si le montant du butin n'est pas encore évalué, les malfaiteurs auraient dérobés des sacs de luxe et des bijoux. Les trois individus ont pris la fuite.