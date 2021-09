Tim Bergling (Avicii) : 3 ans après sa mort, il est incontournable

Tim Berling alias Avicii aurait eu 32 ans ce mercredi 8 septembre 2021. Google lui rend un hommage appuyé dans un "Doodle".

Les amateurs de musique électronique le savent : Avicci - de son vrai nom Tim Bergling - était l'un des artistes les plus inventifs et talentueux de sa génération. Ce mercredi 8 septembre, le musicien aurait eu 32 ans. Google a tenu à lui rendre hommage à travers un "doodle", en modifiant toute une journée son logo pour l'occasion, avec une vidéo qui lui est dédiée. De manière générale, Google ne consacre ce genre de petit événement qu'à de grandes personnalités, ou à des personnages historiques.

Il faut savoir que peu d'artistes décédés si jeunes font aujourd'hui l'objet d'une telle attention. Avicci est encore très écouté : selon une étude de Casino Ground, plus de 28,2 millions de streamings d'écoute sont effectués chaque mois sur l'un de ces morceaux : seuls Juice WRLD et Pop Smoke font mieux. Et avec un tel niveau d'écoute, Tim Bergling est plus écouté que Michael Jackson sur ce type de contenu en ligne. En Suède, le jeune artiste est considéré comme l'un des musiciens les plus importants de sa génération : l'Ericsson Globe de Stockholm a d'ailleurs été rebaptisé "Avicii Arena" cet été, preuve qu'Avicci, malgré sa mort, est incontournable.

Le dernier album de Tim Bergling

"TIM" est le dernier album - posthume - du célèbre DJ suédois. Il est sorti le 6 juin 2019, un peu plus d'un an après son suicide, le 20 avril 2018. Composé de 12 titres inédits réalisés à partir du travail laissé par Avicii, le disque comprend des collaborations avec plusieurs artistes, comme Chris Martin, Aloe Blacc, Agnes, Vargas & Lagola, Joe Janiak, Bonn, Arizona ou Imagine Dragons. La famille d'Avicii a créé en 2019 la Tim Bergling Fundation, qui lutte contre les maladies mentales et fait de la prévention contre les suicides. Les bénéfices des ventes de "Tim" ont été intégralement reversés à cette association.