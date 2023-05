On a jugé les candidats à l'Eurovision (pas du tout objectivement) et voici le meilleur du pire

Pour cette édition 2023 de l'Eurovision, 26 candidats défendent les couleurs de leur pays en finale à Liverpool, en Angleterre.

Ils étaient 37 sur la ligne de départ de l'Eurovision 2023. 37 artistes ou groupes à espérer se qualifier pour la grande finale du concours de chant européen, qui se tient ce samedi 13 mai 2023 à Liverpool, en Angleterre et qui n'en verra s'affronter que 26. Lors de cette dernière semaine avant le grand soir, certaines délégations devaient encore se qualifier à l'occasion des demi-finales, divisées en deux rendez-vous, pour arriver jusqu'au show final.

Dix candidats ont été sélectionnés lors de chaque demi-finale, qui s'ajoutent donc aux candidats du "Big Five", à savoir la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qualifiés d'office en raison de leur généreuse contribution financière et à l'Ukraine, vainqueur l'an passé. Soit une finale à 26 pays.

Pour tenter de se démarquer et de briller sur la scène de l'Eurovision et ainsi succéder aux Ukrainiens de Kalush, tous les moyens sont bons. De la plus grande voix à la prestation la plus kitsh en passant par la plus colorée et la plus dansante, nous avons écouté et jugé (de façon totalement subjective et en ne tenant aucunement compte des pronostics des bookmakers), les 26 pays qualifiés pour la grande finale de l'Eurovision 2023, dans leur ordre de passage.

Autriche : Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar

On aime ! On aime moins... C'est un grand oui : la chanson, le style, l'hommage à Edgar Allan Poe et la dénonciation du sexisme dans la musique. Ca fonctionne et ça reste en tête : combo gagnant. La scénographie reste un peu trop simpliste.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

Portugal : Mimicat - Ai Coração

Une chanson intéressante, modernisant la musique traditionnelle portugaise. Ni la performance live, ni l'interprétation de Mimicat ne permettent finalement de se distinguer.

de Mimicat ne permettent finalement de se distinguer. Pourquoi cette robe en plumes rouges ?!

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

Suisse : Remo Forrer - Watergun

Il chante bien, on ne pourra pas lui enlever. Il y a de l'idée, mais déjà entendu tant de fois... Et tout le monde ne peut pas faire du Cher comme Cher. C'est tout.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

Pologne : Blanka - Solo

Petit effort de chorégraphie... Et encore. Chanson fade et une performance live qui ne méritent pas plus que le bord d'une piscine, l'été.

La note de la rédaction : ◉OOOO

Serbie : Luke Black - Samo Mi Se Spava

Très belle scénographie. Dommage qu'il faille se boucher les oreilles pour la contempler. Voici le quota fausses notes de cet Eurovision 2023 : Luke Black ! Et c'est heureux sinon ça serait beaucoup moins drôle.

de cet Eurovision 2023 : Luke Black ! Et c'est heureux sinon ça serait beaucoup moins drôle. Le tout est assez inécoutable, pourtant Samo Mi Se Spava aurait pu être l'une des meilleures chansons de ce cru 2023.

La note de la rédaction : ◉OOOO

France : La Zarra - Évidemment

C'est la candidate de la France , alors on soutient quand même pour le principe.

, alors on soutient quand même pour le principe. Une voix puissante (et juste). La scénographie : La Zarra a l'air coincée sur son socle et ne bouge que les bras.

: La Zarra a l'air coincée sur son socle et ne bouge que les bras. La chanson manque de peps. On salue l'effort, mais rendez-nous Barbara Pravi.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

Chypre : Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Jeune homme torturé chantant des mots d'amour désespérés sous une cascade d'eau. Mouais.

chantant des mots d'amour désespérés sous une cascade d'eau. Mouais. Ah, peut-être le feu à la fin. Et encore. Vu, vu, vu et revu. Et c'est quoi ce look ?

La note de la rédaction : ◉OOOO

Espagne : Blanca Paloma - EAEA

L'une de nos chansons préférées de cet Eurovision

Percutante , bien interprétée.

, bien interprétée. La musique traditionnelle flamenco se mêle parfaitement à l'électro. Il manque peut-être d'un refrain plus explosif pour nous lever de notre canapé.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

Suède : Loreen - Tatoo

La chanson Eurovision par excellence : les envolées vocales, le rythme, le texte... Tout y est.

: les envolées vocales, le rythme, le texte... Tout y est. Une scénographie qui a le mérite d'être un peu élaborée.

qui a le mérite d'être un peu élaborée. La voix : Loreen chante quand même très bien, objectivement. La grande favorite des bookmakers. A juste titre ? On en doute, la performance n'est (subjectivement) pas la meilleure.

des bookmakers. A juste titre ? On en doute, la performance n'est (subjectivement) pas la meilleure. Loreen a déjà gagné l'Eurovision en 2012, c'est trop facile. Tout comme sa chanson.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

Albanie : Albina & Familja Kelmendi - Duje

Proposition originale : une chanson et une performance live familiales puisque Albina chante avec son père, sa mère et ses frères et sœurs. Sympa.

Chanson efficace, chantée en albanais. Bon point. La scénographie manque un peu d'énergie et la performance risque de ne pas marquer grand monde.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

Italie : Marco Mengoni - Due Vite

Il chante en italien. C'est tout. Dès les premières notes, c'est un grand non . Arrêtons avec ces chansons pop mielleuses.

. Arrêtons avec ces chansons pop mielleuses. Vocalement, en live, c'est... léger.

La note de la rédaction : ◉OOOO

Estonie : Alika - Bridges

Piano-(belle) voix , ça fonctionne.

, ça fonctionne. La tenue : on adore ce look et ce piano qui joue tout seul. Seule en scène un peu simpliste pour l'Eurovision. Nous on veut du fluo, des paillettes et des flammes.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

Finlande : Käärijä - Cha Cha Cha

Favoris des bookmakers , les Finlandais sont nos chouchous de l'Eurovision 2023 : une mise en scène fluo accrocheuse et une chanson électro (à ne pas écouter trop fort) absolument parfaite pour cette compétition.

, les Finlandais sont nos chouchous de l'Eurovision 2023 : une mise en scène fluo accrocheuse et une chanson électro (à ne pas écouter trop fort) absolument parfaite pour cette compétition. CHA CHA CHA CHA CHA CHA CHA ! Attention aux fausses notes en live.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

République Tchèque : Vesna - My Sister's crown

Le message : une assemblée de six femmes pour une chanson forte et féministe... La recette est prometteuse et Vesna une bonne surprise.

: une assemblée de six femmes pour une chanson forte et féministe... La recette est prometteuse et Vesna une bonne surprise. Multiculturelle : la chanson est interprétée en anglais, en tchèque, en ukrainien et en bulgare. La scénographie décevante : la version sur la scène de l'Eurovision est bien loin du superbe clip promotionnel de la chanson, c'est bien dommage.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

Australie : Voyager - Promise

Effort capillaire : éventuellement, la coupe de cheveux du chanteur. Mais si vraiment il faut trouver du positif. Quel est le projet ? On cherche encore l'intérêt de cette chanson qui passe par tous les styles sans réussir à nous accrocher une seule fois.

La note de la rédaction : ◉OOOO

Belgique : Gustaph - Because Of You

ON ADORE. La musique, la scénographie, les looks. Clairement notre candidat préféré de cet Eurovision 2023. Un cowboy dans un costume rose bouffant et danseurs de Voguing, c'est ça qu'on veut voir. Rien.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉◉

Arménie : Brunette - Future Lover

L'outsider de l'Eurovision ? On commence façon Agnès Obel, pour terminer en rap. Audacieux : ça fonctionne et pourrait être l'une des surprises de cet Eurovision. La tenue : il a de quoi émettre quelques réserves sur le look de Brunette...

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O

Moldavie : Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

La mise en scène : l'ambiance chamanique, pourquoi pas. L'originalité : cette chanson pourrait avoir été présentée tous les ans à l'Eurovision, ça serait pareil. C'est du déjà entendu et on s'ennuie.

: cette chanson pourrait avoir été présentée tous les ans à l'Eurovision, ça serait pareil. C'est du déjà entendu et on s'ennuie. La chorégraphie : les danseurs jouant du faux tambours et une personne de petite taille de la flute ???

La note de la rédaction : ◉◉OOO

Ukraine : TVORCHI - Heart of Steel

La tenue : on aime bien cette petite combinaison dorée. On s'ennuie . On est loin de l'originalité de Kalush, vainqueur de l'Eurovision 2022, avec cette chanson qui manque cruellement de mordant et de musiciens.

. On est loin de l'originalité de Kalush, vainqueur de l'Eurovision 2022, avec cette chanson qui manque cruellement de mordant et de musiciens. C'est dommage, leur chanson portant sur l'un des événements les plus marquants de la guerre en Ukraine, le siège de l'aciérie de Marioupol.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

Norvège : Alessandra - Queen of Kings

L'ambiance : entre chant médiéval, à la sauce électro, on est clairement dans une ambiance mi-Puy du fou mi-rave party. Pour l'Eurovision, ça fonctionne. Le style : petit doute sur la tenue et sur les lasers des danseurs en guise de scénographie.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

Allemagne : Lord of the Lost - Blood & Glitter

Le style : leurs looks sont incroyables. Du sang et des paillettes ? C'est l'exemple même de ce pourquoi on adore détester l'Eurovision : totalement improbable et too much.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

Lituanie : Monika Linkytè - Stay

Rien. Tout.

La note de la rédaction : ◉OOOO

Israël : Noa Kirel - Unicorn

Tout le monde debout : avec cette chanson, le public de l'Eurovision se déchaîne. Bon point également pour la choré. THE POWER OF A UNICOOOOORN , c'est non.

, c'est non. Attention aux fausses notes en live.

La note de la rédaction : ◉◉OOO

Slovénie : Joker Out - Carpe Diem

On cherche encore du positif. C'est non. Mais vu le titre de la chanson, on aurait dû s'en douter. D'autant que ce titre mêle énormément d'inspirations (ou de plagiat ?) sur d'autres chansons qu'on préfèrerait écouter.

La note de la rédaction : ◉OOOO

Croatie : Let 3 - Mama ŠČ !

La performance : nous tenons la performance forte, déjantée et politique de ce cru 2023. es Croates de Let 3 font plaisir à voir, en uniforme militaire comme en slip kangourou.

: nous tenons la performance forte, déjantée et politique de ce cru 2023. es Croates de Let 3 font plaisir à voir, en uniforme militaire comme en slip kangourou. Les maquillages sont impeccables. Trop d'informations : difficile de suivre ces cinq énergumènes, entre les effets vidéo, les couleurs et les costumes... Et ces slips ! On est fatigués.

La note de la rédaction : ◉◉◉OO

Royaume-Uni : Mae Muller - I Write a song

Le morceau : c'est punchy, dansant à souhait et taillé sur mesure pour les ondes du monde entier. L'une de nos chansons favorites de ce cru 2023. Le style : on a peur qu'elle se crève un œil avec de tels ongles.

La note de la rédaction : ◉◉◉◉O