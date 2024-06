Indochine, Meryl... Les nouveautés musicales de la semaine

C'est vendredi, l'heure de la playlist de Linternaute des sorties musicales de la semaine !

Qui dit vendredi, dit sorties ! Au milieu de cette crise politique, de ce flou général et de l'ambiance tendue, quoi de mieux que de la musique pour apaiser les mœurs et les cœurs ? Au programme de ce vendredi 14 juin, le nouveau visage du rap français : Meryl, qui dévoile son tout premier disque, Caviar I, ou le groupe Indochine, de retour avec le single Le chant des cygnes.

On ne pourra également que vous encourager à regarder le replay du concert Messages personnels, Françoise Hardy par Sage, donné en janvier dernier pour l'Hyper Weekend Festival, en hommage à la chanteuse disparue mardi dernier. On termine cette sélection avec la chanteuse Vernis Rouge et son nouveau single Amère. Prêts ? Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties musicales de la semaine :

Meryl - Caviar I

Nouveau visage du rap féminin francophone, Meryl publie ce vendredi son tout premier disque, baptisé Caviar I et comptant 17 titres, dont des collaborations avec Josman ou Venssy. Une nouvelle ère pour l'artiste, après deux EP - Jour avant caviar et Ozoror, sortis respectivement en 2019 et 2023 -, des millions d'écoutes sur les plateformes, mais aussi des nominations aux Victoires - Révélation féminine et Révélation scène de l'année - et aux Flammes - Révélation scénique et Artiste féminine de l'année.

Indochine - Le chant des cygnes

Après des jours de teasing, le groupe Indochine est de retour avec le single Le chant des cygnes, sorti accompagné d'un clip écrit par Nicola Sirkis et réalisé par Laura Marciano. Un premier avant-goût d'un album à venir, le quatorzième, attendu dans les bacs dans les prochains mois.

Messages personnels, Françoise Hardy - Sage

Le 17 janvier 2024, Françoise Hardy a fêté ses 80 ans. La troisième édition de l'Hyper Weekend Festival lui rendait hommage en rassemblant sur scène Thomas Dutronc, Clara Luciani, Philippe Katerine, November Ultra, Voyou, Keren Ann, Albin de la Simone, Hubert Lenoir, P.R2B, Pi Ja Ma et Astral Bakers pour un concert au cours duquel ils ont revisité le répertoire de l'icône française, disparue mardi. Voir le replay en intégralité.

Vernis Rouge - Amère

Après deux EP, la révélation de The Voice continue sur sa lancée et publie Amère, un nouveau single pop. Le tout premier depuis le buzz de sa reprise de Bande organisée, qui compte quelque 8 millions d'écoutes sur les plateformes.