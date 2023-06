Les scientifiques découvrent les odeurs corporelles préférées des moustiques

Si vous sentez ces odeurs, les moustiques vont vous transformer en festin. Mais si vous utilisez une odeur bien spécifique ils vont vous éviter comme la peste.

Pour tester l'importance du dioxyde de carbone et de l'odeur corporelle dans la préférence des moustiques, une équipe de chercheurs américains et zambiens a construit une 'arène de vol' carrée de 20m de côté. Ils ont ensuite lâché 200 moustiques affamés dans l'arène pendant plusieurs nuits consécutives et suivi leur activité grâce à des caméras de mouvement infrarouges. "Ces moustiques chassent généralement les humains aux heures qui précèdent et suivent minuit," déclare l'auteur Conor McMeniman, professeur assistant à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

"Ils suivent des pistes d'odeurs et des courants convectifs émanant des humains, et typiquement ils entrent dans les maisons et piquent entre environ 22h et 2h du matin. Nous voulions évaluer les préférences olfactives des moustiques pendant la période de pic d'activité quand ils sont dehors et actifs et aussi évaluer l'odeur des humains endormis pendant la même période."

Dans la première expérience, ces zones d'atterrissage étaient appâtées - certaines avec du CO2 ou de l'odeur corporelle et d'autres sans. Les moustiques n'étaient pas attirés par les zones d'atterrissage chauffées à moins qu'elles ne soient également appâtées avec du dioxyde de carbone. L'odeur corporelle humaine était un appât plus attirant que le dioxyde de carbone seul.

Dans la deuxième expérience, six personnes ont dormi dans des tentes individuelles disposées autour de l'arène pendant six nuits consécutives. Les tentes étaient reliées à l'arène par des conduits en aluminium grillagés et des ventilateurs à basse vitesse qui transportaient l'odeur corporelle de chaque personne de la tente à l'arène de vol et à la zone d'atterrissage. En plus d'enregistrer les préférences des moustiques, les chercheurs ont collecté chaque nuit des échantillons d'air des tentes pour caractériser et comparer 40 composants chimiques différents de l'odeur corporelle de chaque personne.

Ils ont découvert que les moustiques étaient systématiquement attirés par certaines odeurs corporelles plutôt que d'autres. Les moustiques étaient plus attirés par les personnes dont les odeurs corporelles contenaient plus d'acides carboxyliques (probablement produits par les microbes de la peau), par rapport à ceux qui présentaient des niveaux plus bas d'acides carboxyliques et des niveaux élevés d'eucalyptol (potentiellement liés à l'alimentation de la personne).

L'eucalyptol – une substance chimique probablement dérivée des aliments et arômes d'origine végétale dans l'alimentation d'une personne – était très abondant dans l'odeur corporelle de la personne la moins préférée par les moustiques dans le groupe de six personnes.

Les chercheurs ont été surpris de voir à quel point les moustiques pouvaient localiser et choisir entre des repas humains potentiels dans l'immense arène. "Quand on voit quelque chose qui passe d'un minuscule espace de laboratoire où les odeurs sont juste là, et que les moustiques les trouvent toujours dans ce grand espace ouvert dans un champ en Zambie, cela nous fait vraiment comprendre à quel point ces moustiques sont puissants en tant que chercheurs d'hôtes," déclare la chimiste analytique Stephanie Rankin-Turner.

Des recherches précédentes montrent que les moustiques utilisent une gamme de signaux sensoriels pour identifier leurs cibles, y compris visuels ainsi que la chaleur émise par le corps, l'odeur, le dioxyde de carbone et l'humidité. Ces indices ont des portées spatiales différentes – la chaleur atteint jusqu'à 50 cm, les indices visuels entre 5 et 15 m, tandis que le dioxyde de carbone et l'odeur corporelle peuvent potentiellement s'étendre jusqu'à 60 m.