Sur le côté, sur le dos… Dans quelle position faut-il dormir ? Voici ce que disent vraiment les médecins

La meilleure position de sommeil fait souvent débat. On fait le point sur l'impact des différentes positions sur la santé.

Nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir. Si le sommeil est essentiel pour la santé, la façon de dormir joue un rôle non négligeable. Certains préfèrent dormir sur le dos, d'autres sur le ventre ou encore en position fœtale - la position préférée des Français. Mais vaut-il mieux dormir sur le dos, le ventre, sur le côté...? Brisons directement le mythe : il n'y a en réalité pas une meilleure position pour dormir. Celle-ci dépend de ce qui vous semble le plus confortable, et de votre état de santé. Chaque position présente des avantages et des inconvénients.

D'abord, dormir sur le dos peut être une bonne position pour le cou et le dos, en particulier avec un oreiller sous les genoux. Mais elle est à éviter pour plusieurs personnes : les femmes enceintes, et celles qui souffrent d'apnée du sommeil. Pour les premières, en particulier en fin de grossesse, dormir sur le dos "comprime la veine cave inférieure et donc le système artériel", explique le Dr Virend Somers, cardiologue et directeur du centre du sommeil au sein de la Mayo Clinic. Et pour les secondes, "la plupart des personnes souffrant d'apnée du sommeil ont une apnée du sommeil beaucoup plus grave lorsqu'elles dorment sur le dos que sur le côté", a expliqué la Dr Susan Redline, médecin spécialiste du sommeil, auprès de l'American Heart Association.

Ensuite, dormir sur le ventre a plusieurs inconvénients. Cette position peut être inconfortable en cas de troubles digestifs, et elle "peut exacerber les douleurs dorsales, en particulier dans la région lombaire", a expliqué le Dr. Dustin Cotliar auprès de la Sleep Foundation. Dormir sur le ventre n'est pas non plus la meilleure position pour votre cou, qui se retrouve tordu, ce qui peut engendrer des douleurs.

Enfin, dormir sur le côté est considéré comme le meilleur choix. "De nombreuses données suggèrent qu'il est préférable de dormir sur le côté", a précisé le Dr Virend Somers. Cette position est notamment privilégiée pour les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil, de reflux et les femmes enceintes. Mais faut-il privilégier le côté gauche ou le droit ? Pour les femmes enceintes, le côté gauche est préférable, puisqu'il "permet d'éviter la pression sur les organes internes et favorise une bonne circulation sanguine", d'après la Mayo Clinic.

Le côté gauche est également le meilleur choix pour les personnes souffrant de brûlures d'estomac. Le côté droit est par contre souvent privilégié par les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, puisqu'elles "souffrent souvent d'un essoufflement qui s'aggrave lorsqu'elles dorment sur le côté gauche" d'après l'American Heart Association. Dormir sur le côté est aussi un bon choix en cas de douleurs ou dos ou au cou, en fonction du ressenti. Sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite, l'idéal est de placer un petit oreiller entre les genoux, pour prendre soin de votre dos et de vos hanches.