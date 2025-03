Ce régime réduit le risque de diabète, mais attention : il n'est pas sans risques pour la santé

L'alimentation joue un rôle majeur dans la prévention du diabète. Un régime en particulier a montré des bienfaits.

Plus de 4 millions de Français sont atteints de diabète. Cette maladie peut provoquer de graves complications notamment au niveau cardiovasculaire. Heureusement, le diabète de type 2 peut largement être évité grâce à une prévention basée sur l'activité physique et l'alimentation.

Justement, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'Anses - qui élabore les recommandations alimentaires en France - a récemment étudié l'impact de certains régimes sur le risque de diabète. Pour cela, elle a étudié différentes études sur le sujet. Son analyse publiée ce 13 mars 2025 a conclu que "le régime végétarien est associé à un risque plus faible de développer un diabète de type 2, comparé à un régime non végétarien".

Mais selon l'Anses, la vigilance est de mise avec un régime végétarien. L'agence alerte en effet sur un risque de carences en certains minéraux et vitamines. "Les végétariens ont un statut nutritionnel en fer, iode, vitamines B12 et D moins favorable que les non végétariens". Pour limiter ce risque, il est essentiel d'avoir une alimentation variée : fruits et légumes, légumineuses, céréales complètes, produits laitiers...

Globalement, une alimentation équilibrée, accompagnée d'une activité physique régulière, est indispensable pour réduire le risque de diabète. Les aliments trop sucrés et trop gras, les produits ultra-transformés, l'alcool et la viande rouge doivent notamment être évités au maximum.

L'Université d'Harvard rappelle d'ailleurs que "la consommation quotidienne d'une petite portion de viande rouge (le bœuf, l'agneau et le porc), comme un morceau de steak de la taille d'une paume de main, est associée à une augmentation de 20 % du risque de diabète de type 2". L'alimentation, en plus du sport, doit permettre de contrôler le poids, puisque le surpoids et l'obésité augmentent de façon considérable le risque de diabète.