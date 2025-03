"Un bruit de raclement" : les propriétaires de toutes ces voitures Dacia et Renault doivent surveiller ce problème

Les problèmes de distribution ne concernent pas que les moteurs Stellantis. Renault fait aussi face à des soucis de chaîne sur plusieurs déclinaisons de moteurs essence.

Au moment de choisir une voiture d'occasion, mieux vaut être vigilant en ce moment. Il y a bien sûr le carnet d'entretien à scruter, l'état extérieur du véhicule mais aussi tout simplement sa mécanique et sa réputation. Le cas du groupe Stellantis commence à être connu.

La firme, qui regroupe Citroën, DS ou encore Peugeot, se bat face à la mauvaise image de marque née des problèmes connus par son moteur essence PureTech pourtant primé en 2015 avec le titre de meilleur moteur du monde. Depuis, les problèmes allant jusqu'à la casse moteur se sont succédé, avec à l'origine un problème sur la conception même du moteur et d'une pièce critique, la courroie de distribution.

Mais Stellantis n'est pas le seul géant touché ! Renault déplore aussi des problèmes de chaîne de distribution sur certains de ses blocs essence. Les moteurs concernés sont les 0.9 TCe, 1.0 TCe et 1.2 TCe montés sur des modèles Renault et Dacia. Le point commun entre ces moteurs est l'allongement prématuré de la chaîne de distribution. En s'étirant, celle-ci vient racler contre le carter de distribution, générant un bruit caractéristique dans le compartiment moteur. Un "raclement" qui doit alerter les propriétaires, selon le magazine L'Argus qui a mené l'enquête.

Selon une note technique interne de Renault consulté par L'Argus, ce phénomène s'explique soit par "le blocage de la crémaillère du tendeur", soit par "le frottement et/ou allongement de la chaîne de distribution". L'usure du carter qui en découle peut même entraîner la présence de limaille métallique dans le filtre à huile, voire une casse moteur dans les cas les plus extrêmes.

Les modèles concernés sont nombreux selon le magazine puisqu'ils regroupent des voitures Dacia et Renault. Chez Dacia, c'est le cas de la Sandero 2 et Logan 0.9 TCe/1.0 SCe (modèles allant du 27/02/2014 au 12/04/2018), du Dacia Dokker 1.2 TCe (du 05/07/2012 au 12/04/2018), du SUV Duster 1 1.2 TCe (du 22/03/2013 au 12/04/2018) mais aussi du Duster 2 1.0 TCe/1.2 TCe (du 28/03/2017 au 12/04/2018) et enfin du Dacia Lodgy 1.0 TCe/1.2 TCe (du 20/02/2012 au 12/04/2018).

Chez Renault, les modèles potentiellement concernés sont aussi nombreux, de la petite citadine au SUV. Citons la Twingo 3 0.9 TCe/1.0 SCe (produite du 01/09/2014 au 12/04/2018), la Renault Clio 4 0.9 TCe/1.2 TCe (du 01/01/2012 au 12/04/2018), le Renault Captur 1 0.9 TCe/1.2 TCe (du 02/07/2012 au 12/04/2018), la Renault Mégane 4 1.0 TCe/1.2 TCe (du 22/05/2015 au 12/04/2018), le Renault Scénic 4 1.2 TCe (du 01/10/2015 au 01/12/2017), le Renault Kadjar 1.2 TCe (du 10/07/2014 au 12/04/2018) et enfin l'utilitaire Renault Kangoo 2 1.2 TCe (du 16/07/2012 au 12/04/2018).

Renault préconise déjà en cas de problème le remplacement de l'ensemble du système de distribution. Cette réparation peut toutefois s'avérer longue et coûteuse. Mieux donc avoir l'oreille fine pour guetter le problème le plus vite possible mais aussi être vigilant si vous vous dirigez vers le marché de l'occasion !