Les enfants qui mangent souvent cet aliment sont plus sages que les autres selon une étude

Les enfants qui mangent le plus de cet aliment bon pour la santé auraient un meilleur comportement que les autres.

Quel parent ne voudrait pas que son enfant soit plus sage ? Si le caractère et l'éducation de l'enfant jouent bien sûr un rôle majeur sur son comportement, l'alimentation aurait aussi un impact. Des chercheurs de l'Université de Bristol (Angleterre) ont justement étudié l'effet de la consommation d'un aliment en particulier sur le développement comportemental des enfants.

Les chercheurs britanniques ont analysé les données - indiquées par les parents - sur l'alimentation et le comportement de près de 6 000 enfants âgés entre 7 et 9 ans. Les comportements appelés "prosociaux" étaient étudiés en particulier. Il s'agit des qualités comme le partage, l'altruisme ou encore la sociabilité. Parmi les enfants qui participaient à l'étude, ceux qui étaient les plus prosociaux étaient ceux qui consommaient le plus de poisson. À l'inverse, ceux qui en mangeaient le moins étaient "moins sociables et moins gentils", rapportent les chercheurs dans un communiqué.

Globalement, "presque tous les enfants participant à l'étude ne consommaient pas suffisamment de fruits de mer pour atteindre les recommandations", regrettent les auteurs de l'étude publiée le 11 mars 2025 dans l'European Journal of Nutrition. Selon les chercheurs, cette consommation insuffisante serait notamment due aux nombreuses alertes sur la contamination du poisson en polluants, comme le mercure.

Rappelons qu'il est recommandé, pour les enfants comme pour les adultes, d'en consommer deux fois par semaine, dont une fois un poisson gras, comme les sardines ou le saumon. "Le poisson a beaucoup de qualités nutritionnelles. Il apporte des protéines d'excellente qualité ainsi que du fer. De plus, les poissons gras sont riches en Oméga-3, nécessaires au développement et au bon fonctionnement de notre organisme" ou encore en vitamine D, rappelle le site Manger Bouger. Le poisson contient également de l'iode et du sélénium, des nutriments essentiels notamment pour le développement du cerveau. Alors même si le poisson n'est pas forcément l'aliment préféré des enfants, on essaye différentes recettes pour qu'ils en aient dans leur assiette deux fois par semaine !