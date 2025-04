Pâques : manger trop de chocolat peut-il provoquer une "crise de foie" ?

Les Français font partie des plus gros consommateurs de chocolat dans le monde, et notamment à Pâques. Mais que risque-t-on à en manger de trop grandes quantités ?

Chaque année, Pâques est une occasion - et une bonne excuse - pour manger du chocolat avec un peu moins de modération que le reste du temps. Même si le chocolat peut être une bonne source de nutriments et surtout une source de plaisir, il faut bien le choisir, et éviter un gros excès.

Le chocolat fait partie des aliments qu'il faut manger avec modération. Au-delà des risques à long terme qui sont bien connus, comme le diabète et l'obésité, consommer une quantité importante de chocolat en peu de temps peut donner du fil à retordre au système digestif. Résultat, des symptômes pas très agréables qui font regretter d'en avoir mangé autant : maux de ventre, reflux, nausées et même vomissements.

On parle souvent dans ce cas de "crise de foie", mais ce n'est pas tout à fait vrai. Comme l'a expliqué le Dr Réginald Allouche sur les réseaux sociaux, cette "fameuse crise de foie attribuée à tort au chocolat s'explique en réalité par les graisses qui sont présentes en grande quantité" dans certains chocolats. "Ce n'est pas le foie qui est en cause, mais la vésicule biliaire qui travaille plus que d'ordinaire", précise-t-il.

Ce phénomène est provoqué par la quantité importante de graisses qui est présent dans certains chocolats, rendant la digestion difficile. Alors quels chocolats privilégier pour limiter les risques ? Vous vous en doutez, il est préférable de manger du chocolat noir. Celui-ci est en effet le plus riche en cacao - il faut d'ailleurs choisir un pourcentage élevé de cacao, dans l'idéal minimum 70 % - qui contient notamment des antioxydants bons pour la santé.

À l'inverse, le chocolat au lait, et pire encore le chocolat blanc, ne contiennent peu voire pas du tout de cacao, et sont majoritairement composés de sucre et de gras. Alors à Pâques, vous pouvez manger du chocolat noir sans crainte pour votre santé, tant que c'est avec modération. Et pour les amateurs de chocolat au lait ou blanc, il faudra être particulièrement raisonnable pour éviter l'indigestion !

Si cela arrive malgré tout, et aussi en prévention, "il faut boire beaucoup d'eau, manger léger et attendre que cela passe. Il n'y a pas de remède !", d'après les diététiciennes du Centre Hospitalier de Calais. En cas de reflux, il faut attendre quelques heures avant de s'allonger. Enfin, une balade digestive après la chasse aux œufs - et surtout après les avoir engloutis - ne peut pas faire de mal.