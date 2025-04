"Il faut se préparer" au pollen : les conseils pratiques d'un expert pour réduire les symptômes des allergies

Yeux et gorge qui grattent, nez qui coule, toux... Les allergiques au pollen connaissent bien ces symptômes qu'ils subissent tous les ans. Le Dr Le Guillou, pneumologue, leur donne ses conseils.

Le Dr Frédéric Le Guillou est pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France. En pleine période de pollinisation, il livre ses précieux conseils pour réduire la gêne provoquée par l'allergie au pollen.

Linternaute - Quels sont vos conseils pour limiter les symptômes liés à l'allergie au pollen ?

Dr Frédéric Le Guillou - D'abord il faut connaître le calendrier pollinique, et adapter ses sorties en fonction du pollen. Il n'est pas nécessaire d'éviter de sortir, il faut simplement se préparer avec des mesures de prévention : se nettoyer le nez avec du sérum physiologique avant ; porter un masque chirurgical qui permet de filtrer quasiment 80% du pollen ; mettre des lunettes pour éviter d'avoir du pollen sur les yeux ; et prendre un anti-histaminique si besoin. Après une sortie, il faut se laver les mains, le visage et les cheveux. Pensez également au lavage du nez avec du sérum physiologique.

En période de pollen, faire du sport signifie absorber davantage de pollen. Même s'il y a plus de pollen à l'extérieur, il ne faut pas oublier que l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Enfin, concernant le logement, il faut bien aérer, de préférence tôt le matin ainsi que le soir ; et il ne faut pas avoir de plante dans la chambre.

Quand consulter et prendre des traitements ?

Plusieurs traitements sont disponibles pour limiter les symptômes. La plupart sont disponibles sans ordonnance, en vente libre. C'est le cas des sprays nasaux, des anti-allergiques et des anti-histaminiques. Ils ne sont par contre remboursés que sur ordonnance.

En fonction de l'intensité des symptômes, il peut être utile de consulter un professionnel de santé. Certaines personnes allergiques ont besoin d'un traitement de fond. Pour les cas les plus sévères, il est possible d'avoir recours à la désensibilisation, un traitement qui doit être pris tous les jours pendant 3 ans mais qui guérit l'allergie 9 fois sur 10.

Y a-t-il de plus en plus d'allergies au pollen ?

10 à 15% de la population, et la moitié des allergiques, sont allergiques au pollen. Même s'il existe des prédispositions génétiques, des terrains familiaux, n'importe qui peut devenir allergique à n'importe quel âge. Il y a de plus en plus de personnes allergiques au pollen. Avec le réchauffement climatique, les plantes pollinisent plus tôt et plus souvent. Il y a un pic en ce moment, au mois de mars / avril / mai, mais aussi en septembre, ce qui n'était pas le cas avant. Les aménagements locaux, avec la plantation de nombreux cyprès dans le Sud de la France par exemple, ont provoqué une augmentation de la sensibilisation aux pollens. On récolte ce qu'on a semé, littéralement.