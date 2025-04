Le riz complet est meilleur pour la santé que le riz blanc, pourtant il contient un produit dangereux

Le riz complet est privilégié au riz blanc pour ses bienfaits nutritionnels. Mais il peut représenter un risque pour la santé à cause de la présence d'une substance toxique.

Le riz complet apporte de nombreux bienfaits pour la santé. Il est riche en minéraux, en protéines, il a un indice glycémique plus faible que le riz blanc, et surtout il est riche en fibres. Pour toutes ces raisons, il est recommandé de manger du riz complet plutôt que du riz blanc. Mais il y a un hic : le riz complet contient une substance connue pour être toxique pour la santé.

"La proposition d'améliorer la santé en remplaçant le riz blanc par du riz brun dans les régimes alimentaires ne tient pas compte d'un problème potentiel de sécurité alimentaire : l'exposition à l'arsenic", rappellent des chercheurs américains dans leur étude récemment publiée. Le riz complet - qui à l'inverse du riz blanc garde le son et le germe du blé - absorbe en effet l'arsenic présent dans les sols et l'eau.

L'arsenic est une substance très dangereuse : vue comme un "semi-métal", elle est même classé "cancérigène avérée" par l'OMS. L'exposition chronique à l'arsenic a été associée aux cancers du poumon, de la peau ou encore de la vessie. Les risques sont d'autant plus importants pour les enfants. Étant donné qu'ils "consomment beaucoup plus d'aliments par rapport à leur poids corporel que les adultes, il a été constaté que la consommation de riz brun chez les jeunes enfants augmentait plus sensiblement les expositions à l'arsenic d'origine alimentaire", précisent les chercheurs américains.

Mais la concentration d'arsenic dans le riz complet est-elle vraiment dangereuse pour la population ? Pour en savoir plus, les chercheurs ont évalué l'exposition à l'arsenic de la population américaine avec la consommation de riz complet par rapport au riz blanc. Leurs conclusions sont rassurantes : ils estiment que l'exposition à l'arsenic ne constitue "aucun risque aigu pour la santé publique. Dans l'ensemble, les niveaux d'arsenic dans l'apport journalier provenant du riz pour l'adulte américain moyen étaient peu préoccupants". Par contre, ils recommandent une vigilance "chez les enfants de moins de 5 ans", chez qui "il existe un risque potentiel d'exposition nocive à l'arsenic provenant du riz brun".

Cette étude, tout comme les précédentes recherches sur le sujet, suggère donc que les bienfaits du riz complet l'emportent sur les risques qui sont minimes. Mais avec le changement climatique, l'exposition à l'arsenic augmente et représente un risque de plus en plus important pour la santé publique, d'après une autre étude récemment publiée dans The Lancet. La hausse des températures et des émissions de CO2 augmentent en effet la concentration d'arsenic dans le riz. De façon générale, il est recommandé de privilégier les aliments (et notamment le riz) provenant d'une agriculture biologique pour limiter son exposition à des substances nocives.