On en mange trop peu : ce fruit bon marché est excellent pour les os

Ce fruit est souvent délaissé, il a pourtant de nombreux bienfaits pour la santé, en particulier sur les os.

Certains fruits ont plus de bienfaits qu'on ne pourrait le penser. C'est notamment le cas d'un petit fruit séché que l'on peut trouver toute l'année à un prix modique. Il est connu et reconnu pour être une arme contre la constipation. Le pruneau est en effet particulièrement riche en fibres qui ont un effet laxatif. Mais il est loin de contenir uniquement des fibres ! Cela en fait un excellent coupe-faim pour une petite collation ou un dessert.

Les pruneaux sont ainsi riches en nutriments très intéressants pour la santé. 100 grammes de pruneaux renferment ainsi 30 mg de magnésium, 600 mg de potassium, ainsi que de la vitamine K, du phosphore et des antioxydants. Cette composition fait du pruneau un aliment particulièrement intéressant pour la santé des os, et donc un allié des personnes âgées.

Avec l'âge, les os perdent en densité et deviennent plus fragiles. Résultat : de nombreuses personnes âgées souffrent de fractures et d'ostéoporose. Cette maladie est particulièrement fréquente chez la femme après la ménopause : elle touche environ 40 % des femmes de 65 ans, et jusqu'à 70 % des plus de 80 ans.

Même si des thérapies existent pour lutter contre l'ostéoporose, l'alimentation a une place majeure dans la prévention et le traitement de la maladie. Il est recommandé de manger un régime méditerranéen, plusieurs produits laitiers par jour, et suffisamment de protéines. Les pruneaux ont également démontré des bienfaits pour préserver la densité et la solidité des os des femmes âgées.

Des chercheurs de l'Université d’État de Pennsylvanie aux États-Unis ont justement mené des recherches sur l'impact de la consommation de pruneaux sur la santé osseuse. Les résultats de leur étude concluait que les femmes qui mangeaient 4 à 6 pruneaux par jour "conservaient leur densité et leur solidité osseuses et préservaient leur structure osseuse". À l'inverse, les femmes qui ne consommaient pas de pruneaux avaient une perte osseuse progressive.

Ces mêmes chercheurs avaient également démontré en 2022 que "la consommation quotidienne de (la même quantité de) pruneaux pendant un an préservait également la densité de la masse osseuse totale au niveau de la hanche". L'équipe de scientifiques estime que "la consommation de pruneaux pourrait également réduire le risque d'ostéoporose", même si "des recherches supplémentaires sont nécessaires" pour le prouver.

Le pruneau offre donc une "alternative prometteuse" aux médicaments contre l'ostéoporose. Pour profiter des bienfaits de ce fruit séché, il est possible de le consommer tel quel, en jus, en tarte, en compote, dans un far breton... Les solutions ne manquent pas ! D'autant plus que le pruneau est particulièrement abordable. La portion de 100 grammes (10 pruneaux environ) vous reviendra en moyenne à un euro. Si vous en cherchez en supermarché, sachez qu'on trouve des pruneaux séchés en sachet de 500 grammes pour 5 à 6 euros environ le paquet.