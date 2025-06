Bonne nouvelle pour les adeptes du jardinage, cette activité a un effet insoupçonné sur le cerveau

Le jardinage est une activité manuelle et ludique pleine de vertus pour la santé physique comme mentale.

Pour certains, jardiner est une corvée ; pour d'autres, c'est un réel plaisir. Dans tous les cas, le jardinage ne manque pas de bienfaits pour la santé. Jardiner est considéré comme une activité physique à part entière. A ce titre, le jardinage a notamment des effets positifs sur le poids, la tension artérielle et plus globalement la santé cardiaque. Mais cette activité a aussi des bienfaits très intéressants pour le cerveau, et ce pour plusieurs raisons.

Toute activité physique, comme le jardinage, est bonne pour la santé cérébrale comme mentale. De très nombreuses études ont démontré que le sport réduisait le risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires - des facteurs de risques de maladies cérébrales - ainsi que de maladies mentales comme la dépression. Le sport, et donc le jardinage, agit donc comme véritable arme de prévention et médicament contre l'ensemble de ces maladies.

© 123RF

Mais cette activité, spécifiquement, apporte d'autres bienfaits pour le cerveau. D'abord, passer du temps dans la nature a des effets bénéfiques reconnus sur la santé mentale, la réduction du stress ou encore le sommeil. À tel point que les activités dans la nature sont même parfois prescrites à des patients. Le jardinage apporte encore plus de bienfaits s'il est pratiqué à plusieurs. Le lien social est autant important pour la santé mentale que la santé physique. Il a été prouvé que la solitude augmentait le risque de plusieurs maladies, dont la démence.

Le jardinage pourrait justement réduire le risque de démence, comme la maladie d'Alzheimer. Une étude britannique menée en 2024 a notamment conclu que les personnes "qui passaient du temps à jardiner avaient de meilleures fonctions cognitives à un âge avancé que celles qui n'en passaient pas". "La participation à des projets de jardinage, l'apprentissage des plantes et l'entretien général du jardin impliquent des processus cognitifs complexes tels que la mémoire et la fonction exécutive", a expliqué Janie Corley, chercheuse principale de l'étude, dans un communiqué de presse.

Une autre étude, plus ancienne, avait conclu que les personnes qui jardinaient chaque jour avaient 36% de risque en moins de développer une démence par rapport à ceux qui ne le faisaient pas. Le jardinage serait même un avantage non négligeable pour les personnes atteintes de démence, puisqu'elle améliorerait alors l'humeur, le comportement, et la capacité à communiquer, plus que d'autres activités selon une étude israélienne publiée en 2024. Alors si vous pouvez jardiner, n'hésitez pas, votre extérieur et votre corps vous remercieront !