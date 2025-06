Il faut éviter de manger tous ces aliments, ils sont bourrés de plastique

Certains aliments, avant même d'être emballés, contiennent des particules de plastique, dont les risques pour la santé sont de plus en plus prouvés.

Du plastique pour le dessert ? On sait que les aliments peuvent être contaminés par le plastique via les contenants ou les ustensiles, mais on sait moins que le plastique est parfois déjà présent dans certains aliments. Une information méconnue mais pourtant loin d'être anodine. De plus en plus d'études suggèrent que la présence de particules de plastique dans nos corps - ingérées via la respiration et l'alimentation - a des effets néfastes sur la santé.

La consommation d'aliments ultra-transformés pourrait contribuer à ces effets. Ces aliments, qui constituent aujourd'hui environ un tiers des apports énergétiques des Français, sont en effet une source non négligeable de plastique. "On trouve de fortes concentrations de microplastiques dans les aliments ultra-transformés, en grande partie à cause du processus de transformation et d'emballage. Par exemple, des aliments comme les nuggets de poulet contiennent 30 fois plus de microplastiques par gramme que les poitrines de poulet", soulignent les auteurs d'une étude publiée récemment dans la revue Brain Medicine.

© 123RF

Les chercheurs notent que les aliments transformés et "les microplastiques partagent des mécanismes similaires pour leurs effets néfastes sur la santé : stress oxydatif, inflammation, dysfonctionnement immunitaire, cancérogénicité"... De plus en plus d'études apportent des preuves de l’impact sur la santé de la consommation d'aliments ultra-transformés. L'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire) a d'ailleurs mené une analyse sur le sujet, et conclu "qu'une consommation plus élevée d'aliments qualifiés d'ultratransformés est associée à un risque plus élevé de mortalité et de maladies chroniques comme le diabète de type 2, le surpoids, l'obésité, les maladies cardioneurovasculaires, le cancer du sein et le cancer colorectal".

Au niveau neurologique spécifiquement, l'étude publiée dans Brain Medicine "synthétise les preuves croissantes que les microplastiques provenant d'aliments ultra-transformés pourraient s'accumuler dans les cerveaux humains et potentiellement contribuer à l'augmentation mondiale des taux de dépression, de démence et d'autres troubles de santé mentale". Les chercheurs notent d'ailleurs que des essais cliniques ont montré "une amélioration de la santé mentale après une réduction de la consommation d'aliments ultra-transformés".

Les aliments ultra-transformés, comme les sodas, les gâteaux industriels ou les plats préparés, sont particulièrement riches en sucre, en sel, en graisses... et aussi en substances synthétiques, comme les additifs, ou le plastique. Alors à quoi sont dus leurs effets néfastes : au plastique, aux additifs, à la combinaison de leurs composants...? La réponse n'est pas claire pour le moment. Dans tous les cas, pour limiter les risques pour la santé, il est recommandé de privilégier au maximum les aliments bruts ou peu transformés ; et d'éviter les contenants et ustensiles de cuisine en plastique. "Après tout, on est ce que l'on mange", rappellent les auteurs de l'étude.