Peut-on vraiment être malade à cause de la clim ? Voici la réponse d'un pneumologue

Tomber malade à cause de la climatisation, est-ce une idée reçue ou un véritable risque ? On a posé la question au Dr Frédéric Le Guillou, pneumologue.

Chaque été, lorsqu'il fait chaud à l'extérieur et que les climatisations marchent à plein régime à l'intérieur, cette phrase revient : "Je suis malade à cause de la clim". Certains en sont persuadés, quand d'autres assurent que la climatisation ne peut pas rendre malade parce qu'elle ne transmet pas de virus... Mais qu'en est-il vraiment ?

En réalité, c'est un plus complexe que cela. "La climatisation en elle-même ne rend pas directement malade, mais elle peut contribuer à certains problèmes de santé", nous affirme le Dr Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l'association Santé respiratoire France.

Mais comment la climatisation peut-elle avoir cet effet ? Plusieurs raisons l'expliquent. D'abord, "la climatisation réduit l'humidité de l'air", nous précise le Dr Le Guillou, ce qui fait qu'on respire de l'air plus sec. Cela "peut assécher les muqueuses", comme le nez et la gorge, et ainsi provoquer une irritation, un écoulement nasal ou encore une toux.

Le risque existe surtout lorsque la climatisation est mal entretenue. Au bout d'un certain temps, elle peut devenir un véritable nid à poussières, moisissures et bactéries "qui peuvent être dispersées dans l'air" et être à l'origine "d'infections respiratoires", d'après le pneumologue. Aussi, lorsque l'intérieur climatisé n'est pas aéré, la climatisation (ou même un ventilateur) va "remettre en suspension tous les polluants intérieurs potentiellement allergisants", notamment les acariens et poils d'animaux. Les virus peuvent aussi se propager plus facilement dans une pièce qui n'est pas suffisamment aérée, ce qui peut augmenter les risques de réellement tomber malade.

Les personnes qui souffrent d'allergies respiratoires sont donc plus vulnérables face à la climatisation, mais ce ne sont pas les seules. Les personnes qui souffrent de maladies respiratoires comme l'asthme, la BPCO ou qui sont immunodéprimées "peuvent être plus affectées" que les autres par la climatisation. En dehors de ces maladies, les personnes âgées et les enfants, "dont la régulation thermique ou les muqueuses sont plus fragiles, peuvent être plus sensibles" selon le Dr Le Guillou. Il conseille donc à toutes ces personnes d'être "particulièrement vigilantes".

Mais est-il possible de limiter les risques pour la santé à cause de la climatisation ? S'il s'agit de votre logement, vous pouvez régler la température en gardant un écart d'environ 5 °C avec l'extérieur. Vous pouvez également vérifier et entretenir votre climatisation et ses filtres régulièrement. Il est également important de continuer à aérer, même si cela fait entrer un peu d'air chaud. Quelques minutes une ou deux fois par jour, aux heures les moins chaudes, suffisent. Enfin, peu importe où est située la climatisation, il est essentiel de bien s'hydrater "pour compenser l'air sec", conseille le pneumologue. Climatisation ou non, cela est évidemment particulièrement conseillé lors des fortes chaleurs pour éviter la déshydratation.