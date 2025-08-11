Nager dans un lac peut être dangereux pour la santé, une bactérie mortelle peut y vivre

Si vous avez prévu de vous baigner dans un lac cet été, il vaut mieux connaître les risques que cela représente, et les façons de les prévenir.

Lorsque le thermomètre grimpe l'été, la tentation est grande de se baigner. Mer, rivière, lac, piscine... tous les lieux sont bons pour faire un plouf ! Mais se baigner dans un lac peut être dangereux pour la santé.

D'abord, comme dans tout lieux de baignade, le risque de noyade existe. D'autant plus que les lacs ne sont généralement pas surveillés. Rien qu'en juin 2025, plus de 100 personnes sont décédées en France après une noyade, dont 17 dans un plan d'eau, d'après Santé publique France.

Pour limiter les risques, il est fortement recommandé de respecter les interdictions de baignade, de ne pas se baigner seul ni après avoir consommé de l'alcool. Aussi, il ne faut pas oublier de mouiller progressivement son corps pour éviter le choc thermique, car la température des lacs peut être bien moins élevée que celle de l'air.

Ensuite, il existe un risque sanitaire lié à la qualité de l'eau des lacs. L'eau peut en effet contenir des bactéries ou virus pathogènes, qu'on ne peut souvent pas voir à l'œil nu. Des toxines peuvent être "libérées par les algues de la famille des cyanobactéries (souvent appelées algues bleues)", précise le ministère de la Santé. Le risque est particulièrement élevé en été, avec la hausse des températures et de l'ensoleillement.

Ces toxines peuvent être "dangereuses pour la santé", "par contact cutané ou compte tenu de la possibilité d'ingérer ou d'inhaler de l'eau", alerte le ministère. D'après l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, elles peuvent ainsi provoquer des irritations de la peau, qui se manifestent par des démangeaisons ou encore des rougeurs. Et en cas d'ingestion, ces toxines peuvent aussi être à l'origine de troubles gastro-intestinaux - notamment des nausées, vomissements, douleurs abdominales ou encore diarrhée - et même parfois des effets neurologiques (maux de tête, vertiges, troubles de la vision, voire convulsions). Même si cela est plus rare, l'inhalation de toxines peut provoquer des problèmes respiratoires.

Heureusement, il est possible d'éviter ces risques. Toute baignade dans un lac n'est pas à bannir. Il est par contre recommandé d'éviter les sites interdits à la baignade. "Baignez-vous dans des zones contrôlées, informez-vous auprès des autorités locales sur la qualité de l'eau (les analyses doivent être affichées à proximité du site de baignade)", conseille le ministère de la Santé. Ce dernier a mis a disposition sur son site une carte de la qualité des eaux de baignade en France, dont certains lacs.

Il faut aussi éviter de se baigner dans un lac où l'eau est trouble ou colorée (verte, bleue...), puisque "les cyanobactéries peuvent devenir visibles sous la forme de dépôts colorés de surface", précise l'Agence régionale de santé. Enfin, surtout en cas de baignade dans un lieu ou la qualité de l'eau est incertaine, il est préférable d'éviter de mettre la tête dans l'eau et surtout de la boire. Se rincer tout de suite après la baignade peut aussi réduire les risques cutanés en cas de présence de pathogènes.