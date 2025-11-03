Cette activité quotidienne protège le cerveau de la démence, ce n'est pas le sport ou les puzzles

De bonnes habitudes quotidiennes peuvent protéger le cerveau du déclin cognitif.

La démence, dont la maladie d'Alzheimer est la cause la plus courante, est hélas très fréquente. En France, au moins 1,2 million de personnes sont touchées. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de prévenir la démence avec de bonnes habitudes au quotidien. On sait déjà que l'alimentation, l'activité physique et les activités sociales jouent un rôle majeur. Mais ce n'est pas tout. Des chercheurs ont récemment apporté de nouvelles preuves sur les bienfaits d'une certaine activité en prévention de la démence.

Cette activité, c'est écouter de la musique. Une étude australienne récemment menée sur près de 11 000 personnes âgées de 70 ans ou plus a en effet "révélé que le fait d'écouter régulièrement de la musique, comparé au fait de ne jamais, rarement ou parfois en écouter, était associé à une réduction de 39 % du risque de démence", écrit l'Université Monash dans un communiqué. L'étude a également montré que les personnes qui écoutent souvent de la musique ont moins de risque de troubles cognitifs, et ont "de meilleurs scores de cognition globale et de mémoire des événements quotidiens".

Il n'y a pas que le fait d'écouter de la musique qui peut prévenir la démence : en jouer aussi. L'étude australienne a en effet conclu que jouer d'un instrument pouvait réduire le risque de démence de 35 %. Ses auteurs estiment ainsi que "ces résultats mettent en évidence la musique comme une stratégie potentiellement prometteuse et accessible pour aider à réduire les troubles cognitifs et retarder l'apparition de la démence au cours du vieillissement". Cependant, d'autres études doivent être menées pour prouver ce lien entre la musique et la démence, puisque "la causalité ne peut être établie" avec cette recherche, rappelle son autrice principale, Emma Jaffa.

D'autres études avaient déjà conclu que jouer d'un instrument de musique pouvait diminuer le risque de démence. Une publiée en 2022 dans la revue BMC Neurology avait montré que "la pratique d'un instrument de musique était significativement associée à une diminution du risque de démence chez les personnes âgées", avec une réduction du risque de 36 %. Même si les chercheurs rappellent que "l'explication de cette association inverse entre la pratique musicale et le risque de démence n'est pas encore bien comprise", ils estiment qu'elle "pourrait être attribuée au rôle de la musique dans l'amélioration des fonctions exécutives et de la mémoire de travail, la stimulation de la plasticité cérébrale, la réduction du stress et de la dépression"...

Comme il n'existe aujourd'hui pas de traitement de la démence, "il est essentiel d'identifier des stratégies permettant de prévenir ou retarder son apparition", a expliqué dans le communiqué la Pr Joanne Ryan, co-autrice principale de la première étude. Dans tous les cas, écouter de la musique pour réduire son stress et stimuler son cerveau ne peut avoir que des bienfaits, tant qu'on n'écoute pas trop fort et trop longtemps, ce qui peut être mauvais pour les oreilles !