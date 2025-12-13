Variant K de la grippe : une version très lourde de la maladie, quels symptômes particuliers doivent alerter ?

L'épidémie de grippe concerne toute la France. C'est le variant K qui circule le plus. Celui-ci se propage à une vitesse qui inquiète les autorités sanitaires. La population est appelée à se faire vacciner.

La grippe est arrivée en France et toutes les régions sont concernées par le stade épidémique. Cette année, c'est le variant K qui circule le plus (70 % des virus séquencés, selon Santé publique France). Tous les ans, le virus mute légèrement et de nouvelles souches se développent, ce qui pousse la communauté scientifique à développer de nouveaux vaccins. C'est d'ailleurs pour cela qu'un nouveau vaccin est conseillé tous les ans et que l'impact de la grippe peut être différent d'une année sur l'autre. Le vaccin réduit le risque de formes graves, d'hospitalisation et de décès, principalement pour les personnes âgées ou immunodéprimées. Celui de cet hiver 2025-2026 contient deux souches de la grippe A (H3N2 et H1N1) et une souche B, ce qui correspond à la bonne "famille" de virus en circulation.

Quels symptômes doivent alerter ?

Il est tout de même important d'être vigilant et de savoir reconnaître les symptômes de la grippe. Une fièvre élevée à 39 °C ou plus et des frissons, des courbatures et de la fatigue peuvent être accompagnés de maux de tête, de toux sèche et de nez qui coule. Si vous présentez ces symptômes, consultez votre médecin et veillez à faire attention à vos proches les plus fragiles. N'approchez pas des personnes âgées ou immunodéprimées, surtout si elles n'ont pas été vaccinées. Le lavage de mains régulier est nécessaire et le port du masque est conseillé dans les lieux publics pour éviter de continuer à transmettre le virus.

En cas de difficultés respiratoires, consultez un médecin ou appelez le 17 en cas d'urgence. La durée des symptômes peut inquiéter mais pas de panique. Ils peuvent encore être présents huit à dix jours après avoir été infecté. Malgré cette période difficile, il ne faut pas prendre d'antibiotiques, surtout en automédication. La grippe est un virus, et non une bactérie, ils sont donc absolument inutiles dans ce cas.