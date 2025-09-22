Cette épice peut être très dangereuse, il ne faut surtout pas dépasser cette dose

Cette épice présente dans la plupart des cuisines peut être toxique. Une petite dose peut provoquer de nombreux symptômes, notamment des hallucinations.

Les épices sont un indispensable en cuisine. Elles peuvent être utilisées dans une grande variété de plats. Si elles aromatisent nos repas et peuvent apporter des bienfaits pour la santé, certaines peuvent être dangereuses pour la santé et doivent être consommées avec modération.

C'est notamment le cas de la noix de muscade. Cette noix originaire d'Indonésie est notamment utilisée dans la béchamel, les purées ou encore les gratins. Elle est très appréciée pour apporter une saveur chaude et sucrée aux plats. Mais elle représente aussi un danger méconnu pour la santé. La noix de muscade contient en effet des substances qui peuvent avoir d'importants effets indésirables, comme la myristicine ou le safrole, utilisé dans la synthèse de l'ecstasy.

La noix de muscade consommée à une dose trop forte peut en effet provoquer des "effets neuropsychiatriques comparables à ceux du LSD (hallucinations, délire paranoïde, anxiété, sensation de déréalisation)", d'après la Société française de médecine d'urgence (SFMU). D'autres symptômes physiques peuvent aussi survenir, comme de la tachycardie, des bouffées de chaleur, des palpitations, des changements de la tension artérielle, des nausées et vomissements. Les effets indésirables surviennent 3 à 8 heures après l'ingestion, et "peuvent se prolonger plusieurs jours" d'après la SFMU.

Mais à partir de quelle dose ces effets peuvent-ils avoir lieu ? Il suffit de 15 à 25 g de poudre de noix de muscade, soit environ 2 cuillères à café. Plus la dose est élevée, plus les symptômes seront importants et graves. Rassurez-vous, la noix de muscade est utilisée en cuisine à des doses bien plus faibles, qui ne posent pas de problème. Les intoxications sont très rares, et plutôt volontaires. En cas d'apparition de tels symptômes après la consommation de noix de muscade, il faut consulter un professionnel de santé rapidement.