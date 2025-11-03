C'est le petit-déjeuner le plus sain du monde, il pourrait être le secret des centenaires

Ce petit déjeuner a tout bon selon cet expert en longévité. Chaque produit qui le compose a un rôle important, explique-t-il.

Depuis plus de 20 ans, Dan Buettner, chercheur spécialisé dans la longévité, explore les secrets des personnes qui atteignent le fameux cap des 100 ans. Cet Américain s'interesse tout particulièrement à l'alimentation des personnes vivant dans les fameuses "zones bleues", ces territoires où les centenaires sont plus nombreux que la moyenne. Certaines de ces zones, comme Okinawa au Japon, sont bien connues et étudiées depuis de nombreuses années. D'autres sont encore assez confidentielles pour le grand public.

C'est dans l'une d'elle que Dan Buettner confie avoir trouvé peut-être le petit déjeuner le plus sain au monde : Nicoya au Costa Rica. Chaque matin, les membres de la Cooperativa Nicoya se lèvent aux aurores pour préparer un repas nutritif, qui pourrait bien être la clé de leur longévité exceptionnelle. Bonne nouvelle, il peut être reproduit au quotidien, à condition de changer ses habitudes.

Oubliez tartines, beurre, chocolat chaud ou autres croissants ! Au menu : des tortillas de maïs, des haricots noirs mijotés avec des légumes et des herbes locales, accompagnés de riz blanc à grains longs. La préparation des tortillas est un art en soi. A Nicoya, la pâte de maïs est mélangée avec de la cendre de bois, qui décompose les parois cellulaires du grain.

Cela libère ainsi la niacine, une précieuse vitamine, la B3. Les haricots noirs, quant à eux, regorgent d'antioxydants, de folates, de potassium et de vitamines B. Associés au riz, ils forment une protéine complète, idéale pour l'organisme.

Dan Buettner voit justement dans la portion de haricots noirs l'un des secrets de ce petit déjeuner. Présents dans presque tous les repas des locaux, les haricots noirs contiennent des niveaux élevés d'anthocyanes. Ce sont des flavonoïdes aussi présents dans les myrtilles, d'excellents antioxydants. Les haricots noirs possèdent surtout 10 fois plus d'antioxydants que les oranges à portion équivalente. Et ils sont faciles à trouver et à cuisiner, le tout pour un prix réduit !

Les ingrédients qui composent ce petit-déjeuner ont tous des propriétés bénéfiques pour la santé : les tortillas de maïs aident à réduire le mauvais cholestérol, les haricots noirs régulent l'insuline et la tension artérielle, tandis que les épices et le vinaigre renforcent le système immunitaire.

Au-delà de ses qualités nutritionnelles, ce repas symbolise aussi un mode de vie à étudier. Les Nicoyans privilégient les produits locaux, peu transformés, et prennent le temps de préparer leurs repas. Trop difficile à suivre ? "Vous pouvez faire comme les Nicoyas : préparer une grande quantité de soupe aux haricots et la déguster toute la semaine", note pour CNBC l'expert en longévité.

Alors, pourquoi ne pas vous inspirer de ce petit-déjeuner des centenaires de Nicoya ? Il suffit de préparer une grande quantité de soupe aux haricots, de la déguster toute la semaine, accompagnée de tortillas et d'une bonne tasse de café. Et si c'est trop dur le matin, intégrer des haricots noirs dans votre alimentation à midi peut être une bonne idée. Prêt à tenter le pari ?