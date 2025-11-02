"Ne jamais la consommer" : les spécialistes conseillent de jeter la bouteille d'huile d'olive dès que ce détail change

Même si elle coûte très cher, il ne faut pas conserver l'huile d'olive indéfiniment. Quand elle est périmée, elle peut provoquer des problèmes.

Tous les Français s'en sont rendus compte, le prix de la plupart des produits alimentaires a augmenté ces deux dernières années. Selon l'Insee, la plus forte hausse concerne l'indice des prix de l'huile d'olive. En 2024, il a explosé de plus de 28,3 %, par rapport à 2023. Certains consommateurs ont donc pris l'habitude de la rationner et de n'en utiliser que pour se faire plaisir, telle une denrée rare.

Mais, dans son nouveau guide, l'Association nord américaine de l'huile d'olive explique qu'une fois ouverte, celle que l'on surnomme l'or vert a une date de péremption bien inférieure à ce que l'on pense. "Il n'existe pas de réponse définitive quant à la durée de conservation d'une huile d'olive", explique d'abord l'association. Comment faire alors pour savoir si notre huile est toujours comestible ? Il faut se fier à ses sens ! Quand une "odeur de crayon" ou un goût de noix rance émanent de l'huile d'olive, il est temps de la jeter ! "Dans ce cas, elle ne doit jamais être consommée", alerte la NAOOA.

Mais alors, au bout de combien de temps l'huile d'olive peut-elle être périmée ? Si elle est conservée dans des endroits trop chauds ou lumineux, il ne lui faudra pas plus de trois ou quatre mois pour tourner. Cette courte échéance peut être frustrante quand on a dépensé une petite fortune dans une bouteille d'or vert.

En dehors du goût et de l'odeur désagréables, l'huile d'olive rance peut être à l'origine de problèmes. Nausées, vomissements, diarrhée... Des problèmes de digestion peuvent apparaître. Si on en consomme trop souvent, elle peut par exemple causer des maladies cardiovasculaires. Quand elle est oxydée, elle peut enfin être à l'origine de dommages irréversibles au foie.

Mais pas de panique, si elle est conservée dans un endroit frais et à l'abri de la lumière, l'huile d'olive peut facilement durer jusqu'à un an. Il est par ailleurs primordial de garder les bouteilles bien fermées, afin d'éviter toute entrée d'air. Si vous n'avez pas le cœur de la jeter, l'huile rance peut toujours être utilisée à des fins ménagères. Elle est idéale pour entretenir le bois, le cuir ou les charnières !