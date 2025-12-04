La soupe n'est pas toujours bonne pour la santé... Voici les conseils d'une nutritionniste pour bien la choisir

Parmi les très nombreuses soupes industrielles vendues dans les supermarchés, il y a du bon... et du moins bon.

La soupe fait partie des plats préférés des Français en hiver. On a tendance à croire qu'elles sont forcément bonnes pour la santé… mais ce n'est pas toujours le cas ! Loin de la soupe de mamie qui n'est pas toujours un grand souvenir d'enfance, les soupes industrielles sont hélas loin de toutes contenir une majorité de légumes.

La diététicienne Anne Manteau recommande donc d'abord de vérifier la teneur en légumes. "Tournez-vous autant que possible vers les soupes où la teneur en légumes est supérieure à 50%", explique d'abord l'experte avant de glisser un précieux conseil. "Évitez celles dont l'eau est le premier ingrédient de la liste. Plus une soupe est riche en eau, moins elle l'est en légumes…", recommande la spécialiste. D'autres éléments moins évidents quand on pense nos bons vieux potages ou bouillons sont aussi à surveiller.

L'experte conseille ainsi de bien regarder "le pourcentage de pommes de terre dans la composition et évitez les soupes qui contiennent plus de pommes de terre que de légumes". Un détail très important à vérifier quand on achète une soupe industrielle est évidemment la quantité de sel. "Un des principaux problèmes des soupes du commerce sont leurs teneurs élevées en sel", alerte Anne Manteau.

Après une enquête sur 40 produits publiée en 2024, l'association UFC Que Choisir avait d'ailleurs pointé du doigt "des progrès à faire" à ce sujet. "La plupart des potages testés en contiennent, en moyenne, 1,55 g (portion de 250 ml), ce qui représente presque le tiers des apports journaliers recommandés" en sel, avait précisé l'association. La diététicienne recommande ainsi d'éviter les soupes "contenant plus de 0,6 g de sel par 100 ml". Attention aussi à l'allégation "sel réduit", qui se base souvent sur la moyenne haute des soupes, et "n'est donc pas forcément synonyme de teneur réellement réduite en sel", précise UFC Que Choisir.

En plus du sel, certaines soupes industrielles - notamment celles à la tomate - contiennent aussi... du sucre ajouté, dont la consommation doit être limitée au maximum. Pour s'assurer de choisir une soupe sans sucres ajoutés, il faut regarder la liste d'ingrédients et vérifier qu'il n'y a pas de sucres, de glucose, fructose... ou quasiment tout mot qui se termine en "ose" ! On ne connaît d'ailleurs pas de légumes qui ont ce suffixe ! On évite également celles qui contiennent des matières grasses ajoutées comme de la crème fraiche ou des huiles.

Enfin, beaucoup de soupes contiennent des additifs divers et variés pour améliorer la texture et le goût, notamment l'amidon de maïs transformé ou les arômes... "Une majorité des soupes sont finalement des aliments ultra-transformés", affirme Que Choisir. Globalement, si la composition est très longue ou s'il y a des ingrédients que vous ne connaissez pas ou que vous n'auriez pas dans votre cuisine, il est donc préférable de ne pas l'acheter. N'hésitez pas aussi à vous baser sur le Nutri-Score (de préférence A ou B) ou sur des applications comme Yuka pour faire vos achats... Même si le mieux reste sans doute d'éplucher quelques légumes et de sortir du placard le mixeur plongeur !