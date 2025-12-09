"Des ingrédients et additifs risqués pour la santé" : plusieurs produits de Noël épinglés par Foodwatch

Foie gras, terrine, ou encore bonbons pour enfants ont été pointés du doigt pour leur composition.

Chaque année à Noël, les Français se ruent dans les supermarchés pour faire leurs courses pour les repas de fêtes. Les industriels l'ont bien compris : ils proposent pendant cette période des produits exclusifs, au packaging festif et attractif. Mais au dos de ces produits se cache parfois une composition préoccupante.

"Ce qui nous surprend toujours, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre un emballage raffiné, qui donne vraiment l'impression de qualité, mais qui masque des ingrédients et des additifs qui vont être risqués pour la santé", nous précise Audrey Morice, chargée de campagnes chez foodwatch. On retrouve dans certains produits vendus en supermarchés à Noël de l'huile de palme, des nitrites ou encore des additifs controversés.

© foodwatch

Par exemple, le foie gras de canard, pointe d'Armagnac de la marque Labeyrie, contient du nitrite de sodium ajouté (E250). Les nitrites, souvent présents dans les viandes transformées comme la charcuterie, sont particulièrement controversés. En 2022, l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) avait confirmé " l'existence d'une association entre le risque de cancer colorectal et l'exposition aux nitrites et/ou aux nitrates". Les viandes transformées sont d'ailleurs classées "cancérigènes" pour l'Homme.

Un autre produit de Noël épinglé par foodwatch : les œufs de lompe noirs Auchan. Dans un seul petit pot, on trouve "pas moins de 5 additifs, dont le caramel au sulfite d'ammonium E150d, controversé pour la santé", précise foodwatch. Il peut en effet être source d'une substance classée "potentiellement cancérigène" pour l'Homme par l'OMS.

Foodwatch a aussi pointé du doigt la Terrine aux trois poissons, Saumon, colin d'Alaska et Hoki de Guyader (dont le premier ingrédient est… l'eau, et qui contient des carraghénanes, classées cancérigènes possibles) ; ou encore les biscuits Collection Etoile de Delacre (Ferrero), qui contiennent de l'huile de palme.

Enfin, un des produits les plus inquiétants puisqu'il s'agit d'un produit pour enfants : la sucette Fizzy Giga Twisty, en forme de Père Noël, qui contient pas moins de… 7 additifs ! L'un d'eux, l'E133, est "suspecté de favoriser l'hyperactivité et d'augmenter les risques d'allergies chez les petits", précise foodwatch.

Alors faut-il absolument éviter ces produits ? "Si on épingle ces produits c'est aussi pour dire aux consommateurs qu'il y a d'autres choix à faire, et pour qu'ils ne se fassent pas avoir dans les rayons. Si vous pouvez ne pas les acheter, préférez d'autres produits", conseille Audrey Morice. Pour choisir des produits les plus sains possibles, "la meilleure alliée c'est la liste d'ingrédients. C'est assez facile de repérer les additifs et ingrédients controversés : si vous avez dans la liste des ingrédients un composant qui ne se trouve pas ou ne pourrait pas se trouver dans votre cuisine, préférez passer votre chemin". Alléchants en apparence, ces produits de fête ne sont donc pas un cadeau pour notre santé !