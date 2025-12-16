C'est le seul fruit-médicament : voici 5 bienfaits du kiwi et pourquoi on devrait en manger plus

Ses bienfaits sont nombreux : voici pourquoi on devrait manger davantage de kiwi !

Vous l'adorez au petit-déjeuner, en salade de fruits, avec un yaourt, dans un smoothie ou tout simplement en dessert ? Vous avez bien raison ! Le kiwi fait d'ailleurs partie des fruits préférés des Français. Il serait le 8e le plus consommé en moyenne, puisqu'on en mange en moyenne 4 kilos par an. Une partie vient de France où il est cultivé depuis les années 1970.

Mais si le kiwi était justement bien plus qu'un simple fruit ? Riche en vitamine C et en fibres, il a une particularité. Celle-ci ne concerne toutefois qu'un type de kiwis. Bonne nouvelle, c'est tout simplement le kiwi vert, celui le plus fréquemment consommé en France !

Que cache-t-il pour mériter ça ? Regardons tout d'abord sa composition. Selon les données de la Table Ciqual et d'Aprifel, le kiwi contient seulement 60,5 calories pour 100 grammes, ce qui représente environ un kiwi moyen. Pour cette quantité de 100 grammes de kiwi, on retrouve aussi du potassium (290mg), du magnésium (12mg), du calcium (29mg) mais surtout de la vitamine C (81,9mg).

C'est énorme puisque cela couvre plus que les apports quotidiens recommandés. A titre de comparaison, 100 grammes d'orange, ce qui représente environ 1/2 orange, ne contiennent "que" 47,5 mg de vitamine C. Avec un tel palmarès nutritionnel, le kiwi mérite assurément une place de choix dans nos assiettes.

Ses vertus sont même désormais officiellement reconnues ! Selon le règlement publié au Journal officiel de l'Union européenne, sa consommation "contribue à une fonction intestinale normale en augmentant la fréquence des selles". De quoi le transformer en "super-aliment". C'est une première pour un fruit.

Le kiwi se distingue donc par sa richesse en potassium. Des chercheurs de l'Université d'Oslo ont montré que consommer deux à trois kiwis par jour réduirait considérablement les risques de maladies cardiaques, tout en faisant baisser le taux de cholestérol. Mais les bienfaits du kiwi ne s'arrêtent pas là ! Ce petit fruit est également un allié de choix pour renforcer le système immunitaire. Grâce à sa teneur en vitamine C, il peut jouer un rôle anti-inflammatoire, contribuer à nous aider à bien passer l'hiver.

Encore faut-il savoir bien le consommer ! Le Dr Eirini Dimidi, professeur en sciences nutritionnelles au King's College de Londres, recommande de "manger deux ou trois kiwis tout au long de la journée". "Même sans la peau, c'est bon et ça contient des fibres", assure-t-elle. "Le kiwi augmente également la teneur en eau dans l'intestin, ce qui peut ramollir les selles", ajoute-t-elle.

Pour profiter pleinement de ses bienfaits, consommer 2 à 3 kiwis par jour, soit environ 200 grammes de chair fraîche, suffit. Peu calorique et pauvre en graisses, ce fruit s'intègre donc aisément dans une alimentation équilibrée.