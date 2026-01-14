Presque tout le monde les jette : faut-il oui ou non manger les fils blancs des clémentines ?

Et si ces petits filaments blancs sous la peau des clémentines ne devaient surtout pas être jetés ?

C'est un bon rituel de l'hiver : en fin de repas ou pour un petit encas fruité, nous sommes nombreux à éplucher des agrumes, et notamment des clémentines. Leur saveur sucrée et leur côté juteux sont appréciés des grands comme des petits.

Au moment de les éplucher, nous sommes toutefois très nombreux à entamer un exercice consciencieux et appliqué : avant de déguster la clémentine, on commence par retirer consciencieusement un à un ces petits filaments blancs qui s'accrochent aux quartiers. Mais pourquoi se donner tant de mal et surtout est-ce vraiment une bonne idée ?

La réponse tient souvent à une question de goût. Plus durs sous la dent, ces fils blancs contrastent avec la chair tendre et sucrée de la clémentine. Leur goût, un peu amer, déplaît aussi à de nombreux palais. Résultat : nous les considérons comme des intrus, de petites imperfections à éliminer absolument pour atteindre le fruit "parfait" tant convoité.

Et si nous avions tort ? Sachez tout d'abord que ces fameux petits fils attachés à la peau et aux quartiers portent un nom scientifique : le mésocarpe, plus communément appelé albédo. Il est très courant sur les différents agrumes et a une vraie utilité.

Il sert de protection naturelle au fruit, une sorte de barrage pour protéger les quartiers de clémentine. Cette membrane agit comme un véritable bouclier naturel. Surtout, il regorge de petits nutriments très bons pour nous ! A l'instar de la clémentine elle-même, on y trouve de la vitamine C mais aussi une concentration intéressante de fibres alimentaires. Elle contient également de la pectine, reconnue pour ses effets positifs sur le cholestérol et la santé cardiovasculaire.

Plus surprenant encore : les flavonoïdes, de puissants antioxydants, se trouvent en quantités bien plus importantes dans l'albédo que dans la chair de la clémentine elle-même. Or, les flavonoïdes ont un rôle contre le vieillissement cellulaire, possèdent des propriétés anti-inflammatoires et stimulent la production de cellules immunitaires.

Alors, faut-il vraiment manger ces fameux petits fils ? La réponse est claire : oui, les consommer est non seulement sans danger, mais vivement recommandé. Si l'amertume de ces petits fils vous dérange, commencez progressivement. Votre palais s'habituera rapidement. Ce conseil vaut également pour les oranges et autres agrumes.

Dernier conseil pratique : lavez toujours vos fruits avant de les éplucher pour éviter de transférer d'éventuels résidus de pesticides en les épluchant.