J'ai arrêté de boire du café et voici les effets surprenants que j'ai ressentis

Manon a arrêté de boire du café du jour au lendemain mais ne s'attendait pas à ça.

Ristretto, espresso, lungo, cappuccino ou café glacé... Sous toutes ses formes, le café est une des boissons les plus consommées dans notre pays. Elle est particulièrement populaire et figure parmi les petits plaisirs préférés des Français. Et pour cause : le café est associé à un moment de bien-être et de calme, de partage en famille ou entre amis. Il nous donne aussi de l'énergie ou nous aide à nous réveiller le matin... Il est même bon pour notre coeur !

Mais boire du café n'est pas positif pour tout le monde. Certains ne peuvent carrément plus s'en passer : sans leur café du matin, ils se sentent un peu perdus au moment de commencer la journée. A l'inverse, après l'avoir bu, certains peuvent avoir des sensations peu agréables comme des palpitations. Pas étonnant donc que de nombreux accros au café essayent ainsi de diminuer voire d'arrêter leur consommation... Petite cerise sur le gâteau, arrêter de boire son espresso, café long ou café latte matinal fait aussi du bien au porte-feuille avec l'augmentation constante des prix du café.

Problème, cet arrêt a des conséquences, parfois même assez rapidement. Manon en a fait l'expérience. "J'ai arrêté le café d'un coup parce que j'en buvais trop à mon goût", explique-t-elle. "L'idée n'était pas nécessairement d'arrêter définitivement mais de m'habituer à en boire moins. Un ami m'avait vanté les bienfaits, en me prévenant toutefois". Et cela n'a pas manqué : Manon ne s'attendait pas à ressentir ce "véritable effet physique".

Au cours de la première semaine d'arrêt, la jeune femme a ressenti "de la fatigue, des maux de tête et surtout deux jours de courbatures intenses, comme quand on a la grippe", rapporte-t-elle. Son conjoint, qui l'a accompagnée dans cette expérience, a ressenti les mêmes effets, ainsi que des douleurs "aux reins". Si chacun peut ressentir des symptômes différents, notamment en fonction de la quantité consommée, le sevrage de caféine se traduit effectivement généralement par de la fatigue, des maux de tête, des difficultés de concentration ainsi que des effets psychologiques comme de l'irritabilité et des troubles de l'humeur.

Ces effets peuvent décourager, mais rassurez-vous, ils ne durent que quelques jours : au bout d'une semaine d'arrêt, Manon affirme d'ailleurs aller "mieux". "Je me sens plus détendue, et surtout je n'ai plus les douleurs au ventre que je pouvais avoir quand je buvais du café", se réjouit-elle. L'arrêt peut aussi améliorer le sommeil, baisser la tension, et à plus long terme, réduire les taches sur les dents.

Bonne nouvelle, il est possible de limiter les effets désagréables. Il est ainsi préférable d'arrêter progressivement le café plutôt que brutalement. Vous pouvez par exemple commencer par remplacer le café par des boissons qui contiennent un peu de caféine, comme la chicorée ou le thé.

D'autant plus que "l'énergie apportée par le thé est bien plus constante, il y a beaucoup moins de variations d'énergie dans la journée qu'avec le café", explique la spécialiste Alexandra Murcier dans Ouest-France. Vous pouvez aussi boire du café décaféiné pour garder le goût. Enfin, si vous souhaitez simplement diminuer votre consommation, il faut alors bien choisir son moment : prenez-le plutôt en fin de matinée en cas de coup de barre plutôt qu'au réveil, pour en tirer tous les bénéfices.