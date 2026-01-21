Cette série avait conquis tout le monde il y a trois ans, la suite arrive enfin en streaming

Acclamé par la critique à sa sortie en 2023, ce programme fait enfin son retour.

Si ce n'est pas la plateforme de streaming la plus visionnée, Apple TV se distingue depuis plusieurs années déjà par la qualité de ses programmes. Ted Lasso et The Studio pour les comédies, Severance pour les drames, Silo, Pluribus et Fondation pour la science-fiction, mais aussi Slow Horses du côté des thrillers... Les programmes du site sont régulièrement salués par la critique et récompensés dans les cérémonies de remise de prix.

En 2023, les abonnés d'Apple TV ont pu découvrir un autre programme tout aussi qualitatif. Série américano-franco-japonaise, adaptée du manga culte du même nom, Les Gouttes de Dieu a reçu de nombreuses éloges lors de la sortie de sa première saison. Grâce à son "immersion enivrante dans le monde de l'oenologie" (Le Figaro Magazine), cette fiction offre une "intrigue captivante" (Télé Loisirs) et une "mise en scène intense" (Première). Elle a d'ailleurs été récompensée de l'International Emmy Award de la meilleure série télévisée dramatique.

© Apple TV+

Les Gouttes de Dieu débute par le décès du créateur d'un célèbre Guide des vins, immense figure de l'oenologie. Avec sa mort, vient un immense héritage, une cave gigantesque de rands millésimes que deux personnes se disputent : sa fille, mais aussi un jeune oenologue japonais, son héritier spirituel. Ils vont devoir se départager à travers trois épreuves, dont le gagnant héritera de la maison et de l'extraordinaire collection de vins du défunt.

Créée par Quoc Dang Tran avec une réalisation signée Oded Ruskin (No Man's Land), Les Gouttes de Dieu réunit des comédiens relativement connus au casting. Fleur Geffrier (Rivages, Désenchantées) incarne la fille de l'immense oenologue et donne la réplique à Tomohisa Yamashita (ex membre du boys band japonais NEWS), son rival dans la série. Tom Wozniczka (Champagne Problems), Stanley Weber (We Love Happy Endings) et Cécile Bois (Candice Renoir) complètent la distribution.

La première saison a été mise en ligne sur Apple TV du 21 avril au 2 juin 2023. Elle a été renouvelée pour une suite, qui arrive sur la plateforme de streaming le 21 janvier 2026. Comme la première saison, le rythme de diffusion sera hebdomadaire, avec un épisode mis en ligne chaque mercredi.