Ces 7 poissons sont les plus riches en vitamine D, il faut en manger chaque semaine pour faire le plein

Certains poissons sont les aliments les plus riches en vitamine D, dont on a particulièrement besoin en hiver.

En hiver, avec le manque de soleil, on a tendance à manquer de vitamine D. Heureusement, il est possible de combler ce manque. Bien sûr avec les compléments alimentaires, souvent recommandés pendant cette période, mais aussi avec l'alimentation. La clé est de miser sur les aliments les plus riches en vitamine D. Parmi eux, les poissons arrivent en tête. Voici ceux qui en contiennent le plus.

Le chinchard

Ce poisson peu connu et oublié a pourtant de nombreux avantages. En plus d'être bon marché et d'avoir bon goût (proche de la daurade), ce petit poisson est particulièrement riche en vitamine D. Il en contient environ 45µg pour 100 g. Il est recommandé de consommer 15µg par jour pour les adultes. Comme il s'agit d'un poisson gras, il apporte également une bonne dose d'omégas-3.

Le flétan

Le flétan n'est pas non plus le poisson le plus populaire, même s'il plaît aux enfants avec sa douceur en bouche. Ce gros poisson à chair ferme est pourtant un des plus riches en vitamine D, avec 20µg pour 100 grammes.

Le saumon

Évidemment, le saumon fait partie de la liste des poissons les plus riches en vitamine D ! Le saumon en conserve en contient le plus (18 µg pour 100g), puis cuit à la vapeur. Il est préférable de privilégier le saumon sauvage, plus riche en nutriments, plutôt que d'élevage si possible.

Le hareng fumé

Le hareng fumé est aussi un des plus riches en vitamine D puisqu'il en contient jusqu'à 22µg pour 100g. Comme il s'agit aussi d'un poisson gras, il apporte également une bonne dose d'omégas-3.

La truite arc-en-ciel

La truite arc-en-ciel est la cousine du saumon. Elle est appréciée pour son goût similaire mais moins gras. Elle contient pas moins de 15µg de vitamine D pour 100g.

La sardine

La sardine, petit poisson gras, est excellente pour la santé : comme les autres poissons de cette liste, elle est riche en protéines, en vitamine D (environ 12µg pour 100g), mais aussi en calcium et en omégas-3.

Le maquereau

Enfin, le maquereau, en particulier frit, est aussi riche en vitamine D avec jusqu'à 12,3µg pour 100 grammes.

De nombreux autres poissons et aliments contiennent aussi de la vitamine D, comme les anchois, l'espadon, le thon, l’œuf, les produits laitiers ou encore certains champignons comme les girolles, les cèpes ou les morilles. L'idéal est d'avoir une alimentation variée pour multiplier les sources de vitamines D. Mais l'alimentation ne permet de couvrir qu'une petite partie de nos besoins, puisque la vitamine D est surtout synthétisée par la peau grâce au soleil.

La vitamine D est essentielle pour le corps, et en particulier pour les os, les muscles, et bien sûr notre système immunitaire. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de santé pour savoir si vous avez besoin de prendre des compléments alimentaires de vitamine D en fonction de votre situation.