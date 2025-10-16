Covid-19 : la campagne de vaccination a commencé, le pic déjà passé ?

Les indicateurs liés au Covid-19 semblent amorcer une baisse après un été marqué par un rebond de l'épidémie.

Cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19, beaucoup l'ont peut-être oublié, mais il est pourtant encore présent. Depuis 2023, le virus circule à bas bruit, avec parfois des reprises épidémiques. C'est justement ce qui semble être le cas depuis la fin de l'été 2025.

Plusieurs indicateurs épidémiques ont connu une légère augmentation depuis quelques semaines en France, avant de se stabiliser, voire de baisser en octobre. Dans son bulletin publié le 15 octobre 2025, Santé publique France rapporte qu'au cours de la deuxième semaine d'octobre, "les indicateurs de COVID-19 diminuaient en ville et restaient stables à l'hôpital". Les taux de positivité sont "en diminution en ville et à l'hôpital", et "l'indicateur de suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées se stabilisait encore cette semaine au niveau national".

Santé publique France note cependant une "légère augmentation de la part des décès de COVID-19 ces dernières semaines". Globalement, les indicateurs sont "à des niveaux encore inférieurs à ceux de l'année précédente à la même période", rassure l'agence de santé publique. Une situation à suivre, mais le pic de cette petite nouvelle vague pourrait bien avoir déjà été dépassé.

Un nouveau variant pourrait être à l'origine de cette recrudescence. Officiellement appelé "XFG" ou "Stratus", il est aussi surnommé "Frankenstein", non pas parce qu'il est particulièrement effrayant mais car il est le résultat d'un mélange de plusieurs souches du virus. Il est aujourd'hui majoritaire puisqu'il représenterait un peu plus de 50 % des infections selon Santé publique France. L'agence suggère une "capacité d'échappement du variant XFG" à la réponse immunitaire "un peu plus élevée" en comparaison d'autres variants. Mais rien n'indique une "augmentation de la sévérité de l'infection ou à une réduction de l'efficacité du vaccin actuel contre la maladie grave".

Quelles régions sont les plus touchées par le retour de l'épidémie de Covid-19 ? La situation en France

Plusieurs bilans régionaux rapportent aussi une augmentation des indicateurs de surveillance du Covid-19. C'est notamment le cas en Normandie. Mi-septembre, Santé publique France faisait état d'un "début de reprise épidémique". Début octobre, le dernier bilan régional rapportait que "les indicateurs d'activité pour Covid-19 poursuivent leur hausse (recours à SOS Médecins et passages aux urgences), avec une dynamique contrastée selon l'âge". Sont observés : une baisse de l'activité chez les moins de 15 ans, une hausse "particulièrement en médecine de ville" chez les 15-64 ans, et une "légère hausse" chez les plus de 64 ans.

Dans la région Grand-Est, Santé publique France rapportait le 9 octobre que "tous les indicateurs de surveillance sont en augmentation depuis mi-juillet, témoignant de l'augmentation de la circulation virale du variant XFG. Celle-ci est sans impact notable sur le système de soins".

En Bretagne, Santé publique France rapporte début octobre une "poursuite de la tendance à l'augmentation similaire à celle observée en septembre 2024. Les laboratoires observent également une hausse des prélèvements positifs au SARS-CoV-2 depuis le mois de septembre".

Le pic semble par ailleurs être déjà dépassé en Bourgogne-Franche-Comté, puisque Santé publique France rapportait début octobre une "amorce d'une diminution de la prise en charge en ville et à l'hôpital. Les taux pour suspicion de Covid-19 tendent à baisser en ville et à l'hôpital".

Globalement, si une augmentation des indicateurs liés au Covid-19 est observée, ils restent faibles et similaires à l'an dernier, bien inférieurs au début de la pandémie. Les personnes fragiles doivent malgré tout être vigilantes. "Il est encore temps de protéger les personnes les plus fragiles par l'application des mesures barrières (dont le port du masque en cas de signes) et la mise à jour de la vaccination", a rappelé Santé publique France.