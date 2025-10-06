Covid-19 : variant "Frankenstein", symptômes, vaccin... Quelle est la situation en France ?

Depuis la fin de l'été, une augmentation des indicateurs liés au Covid-19 est observée en France. Un variant surnommé "Frankenstein" est majoritaire.

Cinq ans après le début de la pandémie, beaucoup ont peut-être oublié le Covid-19. Il est pourtant encore bien présent. Depuis 2023, le virus circule à bas bruit, avec parfois des reprises épidémiques. C'est justement ce qui semble être le cas depuis la fin de l'été 2025.

Un nouveau variant pourrait être à l'origine de cette recrudescence. Officiellement appelé "XFG" ou "Stratus", il est aussi surnommé "Frankenstein", non pas parce qu'il est particulièrement effrayant mais car il est le résultat d'un mélange de plusieurs souches du virus. Il est aujourd'hui majoritaire puisqu'il représenterait plus de 80 % des infections, selon le Centre européen de contrôle des maladies.

Plusieurs indicateurs épidémiques sont en augmentation depuis plusieurs semaines en France. Les passages aux urgences pour suspicion d'infection au Covid-19 ont augmenté de 24 % chez les 75 ans et plus entre la troisième et la quatrième semaine de septembre. Des chiffres "comparables à l'année précédente", d'après Santé publique France. Du côté de SOS Médecins, les consultations pour suspicion d'infection au Covid-19 ont augmenté de 16 % chez les 2-14 ans et chez les adultes au cours de la même période, aussi "dans des niveaux comparables à l'année précédente".

Quelles régions sont les plus touchées par le retour de l'épidémie de Covid-19 ? La situation en France

Plusieurs bilans régionaux rapportent aussi une augmentation des indicateurs de surveillance du Covid-19. C'est notamment le cas en Normandie. Mi-septembre, Santé publique France faisait état d'un "début de reprise épidémique". Début octobre, le dernier bilan régional rapportait que "les indicateurs d'activité pour Covid-19 poursuivent leur hausse (recours à SOS Médecins et passages aux urgences), avec une dynamique contrastée selon l'âge". Sont observés : une baisse de l'activité chez les moins de 15 ans, une hausse "particulièrement en médecine de ville" chez les 15-64 ans, et une "légère hausse" chez les plus de 64 ans.

En Bretagne, Santé publique France rapporte début octobre une "poursuite de la tendance à l'augmentation similaire à celle observée en septembre 2024. Les laboratoires observent également une hausse des prélèvements positifs au SARS-CoV-2 depuis le mois de septembre".

Le pic semble par ailleurs être déjà dépassé en Bourgogne-Franche-Comté, puisque Santé publique France rapporte une "amorce d'une diminution de la prise en charge en ville et à l'hôpital. Les taux pour suspicion de Covid-19 tendent à baisser en ville et à l'hôpital".

Globalement, si une augmentation des indicateurs liés au Covid-19 est observée, ils restent faibles et similaires à l'an dernier, bien inférieurs au début de la pandémie. Les personnes fragiles doivent malgré tout être vigilantes. "Il est encore temps de protéger les personnes les plus fragiles par l'application des mesures barrières (dont le port du masque en cas de signes) et la mise à jour de la vaccination", a rappelé Santé publique France.