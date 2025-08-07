Incendies : comment protéger ses poumons quand il y a un feu à proximité ?

Les incendies peuvent être très dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes qui ont des maladies respiratoires. Voici quelques conseils pour se protéger.

Chaque été, avec les fortes chaleurs, des territoires sont ravagés par les incendies. Au-delà de la destruction de la nature et parfois d'habitations, les incendies sont également dangereux pour la santé. Et ce, même pour les personnes qui ne sont pas à proximité directe du feu.

En particulier lorsqu'il y a du vent, les fumées provoquées par les incendies circulent et se dispersent dans l'air, parcourant parfois d'importantes distances. Le problème, c'est que ces fumées impactent considérablement la qualité de l'air. Elles contiennent en effet de nombreuses substances nocives, comme le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le benzène...

"Une fois inhalés, ces polluants pénètrent profondément dans les poumons", d'après l'association Santé respiratoire France. Ils peuvent alors provoquer, chez n'importe qui, "un cortège de symptômes tels que toux, picotements dans la gorge, yeux larmoyants"... Et chez certaines personnes, cela peut être bien plus grave. Il s'agit bien sûr des personnes qui souffrent de maladies respiratoires comme l'asthme ou la BPCO, mais aussi les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.

Les fumées peuvent alors "déclencher des troubles respiratoires aigus, comme un essoufflement marqué, des crises d'asthme ou des bronchites", précise l'association. Et ce n'est pas tout. "Les incendies affectent donc non seulement les poumons, mais aussi le système cardiovasculaire ", explique le Dr Frédéric le Guillou, pneumologue et président de Santé respiratoire France . Les particules fines présentes dans la fumée des incendies "atteignent les alvéoles pulmonaires, puis passent dans le sang, provoquant un stress oxydatif impliqué dans la formation de thromboses, c'est-à-dire de caillots obstruant une artère" , continue-t-il.

Alors pour limiter les risques, "lorsqu'un incendie se déclare à proximité, il est impératif de se protéger rapidement, surtout pour les personnes atteintes de maladies respiratoires", recommande l'association. Sauf en cas d'ordre d'évacuation bien sûr, il faut "rester à l'intérieur, fenêtres et portes fermées". Si l'air est pollué par les fumées d'incendies, il est conseillé, en particulier aux personnes à risque, de porter un masque - si possible FFP2 - et d'utiliser un purificateur d'air équipé d'un filtre HEPA. L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) recommande aussi d'arrêter les VMC et d'occulter les éventuelles aérations avec des linges humides.

Comme pour tout pic de pollution, les personnes asthmatiques par exemple peuvent, avec l'accord de leur médecin, adapter leur traitement. Les personnes qui souffrent de maladies respiratoires doivent "rechercher un secours immédiat dès l'apparition de l'un des symptômes suivants : toux persistante ou aggravation de la toux, essoufflement plus important que d'habitude, douleur ou oppression thoracique, faiblesse ou fatigue marquée". Toute personne qui ressent des symptômes graves à cause de l'exposition à des fumées doit consulter rapidement, voire appeler les secours.