Spondylarthrite ankylosante : quels sont les symptômes de la maladie dont souffre Louane ?

La chanteuse de 28 ans a annoncé être atteinte de cette maladie qui lui provoque des symptômes invalidants.

"J'ai mal tout le temps". La chanteuse Louane a annoncé dans un podcast début septembre qu'elle souffrait d'une maladie appelée spondylarthrite ankylosante, aussi appelée spondylarthrite axiale ou périphérique en fonction des zones touchées. A l'inverse de l'arthrose, la spondylarthrite ankylosante "se déclare souvent entre 20 et 30 ans, mais parfois à l'adolescence ou à un âge plus tardif", d'après l'Assurance maladie. Elle touche environ 180 000 personnes en France.

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire chronique qui touche les articulations. Le symptôme numéro 1 est la douleur. Au début, la maladie se manifeste par des poussées de douleurs au dos. Puis les douleurs peuvent toucher les fesses ou encore le thorax, et dans environ la moitié des cas les articulations des bras et des jambes. C'est le cas de Louane. "J'ai mal tout le temps", notamment "dans les genoux, dans les chevilles, dans les poignets", s'est-elle confiée.

D'après le site Vidal, ces douleurs surviennent surtout la nuit et le matin. Et "contrairement aux douleurs liées à l'arthrose, elles ne sont pas soulagées par le repos". Même si certains patients ont des douleurs tout le temps - comme cela semble être le cas de Louane - la plupart en ont uniquement par crises. La chanteuse s'est d'ailleurs réjouit de ne pas avoir "eu de vraie crise" qui l'"empêche de marcher" depuis "vraiment longtemps".

En dehors des douleurs, la spondylarthrite ankylosante provoque aussi souvent une fatigue, et peut aussi être à l'origine d'une perte d'appétit et de poids, de fièvre, de sueurs nocturnes... D'autres parties du corps peuvent être touchées, notamment les yeux, les intestins, la peau ou le cœur. Ainsi, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou le psoriasis sont fréquentes chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante.

La jeune femme a aussi précisé qu'elle ne prenait "plus de médicaments". La prise en charge est globale pour diminuer la douleur et la fréquence des poussées : médicaments comme les anti-inflammatoires ou des traitements de fond, exercice physique régulier, rééducation... Louane, elle, mise aujourd'hui sur son alimentation et le sport. "Je fais attention à ce que je mange pour que ça ne soit pas trop inflammatoire, et je fais beaucoup de Pilates, ça m'aide vachement".

Mais il n'existe aujourd'hui pas de traitement pour soigner la maladie. Celle-ci évolue de façon lente et variable, et peut parfois devenir plus sévère. "Les articulations atteintes sont dégradées et peuvent s'enraidir progressivement jusqu'à l'ankylose totale, ce qui entraîne une déformation et une gêne très importantes", d'après l'Assurance maladie.