Crise cardiaque, AVC... Les personnes qui ont ce groupe sanguin sont mieux protégées que les autres

Ce groupe sanguin pourrait être mieux protégé contre les AVC, les crises cardiaques ou les embolies.

A, B, AB, O... Et si notre groupe sanguin n'était pas qu'une simple lettre sur notre carnet de santé, mais en disait plus long sur nous qu'on ne le pensait ? Plusieurs études le montrent. Elles se sont notamment intéressées au lien entre groupe sanguin et santé. Toutes mettent en évidence un risque réduit pour le même groupe sanguin.

Une des principales études sur le sujet a démontré que les personnes des groupes sanguins A et B "avaient 51 % plus de risques de développer une thrombose veineuse profonde (un caillot dans une veine, ndlr) et 47 % plus de risques de développer une embolie pulmonaire" (un caillot dans les poumons) par rapport aux personnes du groupe sanguin O, selon l'étude publiée en 2020 dans le réputé American Heart Journal.

Les chercheurs avaient conclu que les personnes des groupes sanguins A et B avaient également un risque plus élevé de 8 % de crise cardiaque, et de 10 % d'insuffisance cardiaque, par rapport au groupe O. Une conclusion similaire à celle d'une autre étude menée par la Société européenne de cardiologie. Elle avait trouvé "une augmentation de 9 % du risque d'événements cardiovasculaires, en particulier d'infarctus du myocarde" chez les personnes qui n'étaient pas du groupe sanguin O.

Aussi, une revue de 48 études avait mis en évidence que le groupe sanguin pouvait aussi influencer le risque d'AVC, et en particulier les AVC précoces, c'est-à-dire avant 60 ans. Les chercheurs avaient en effet "découvert que les personnes du groupe sanguin A présentaient un risque de 16 % plus élevé de subir un AVC précoce que les personnes des autres groupes sanguins", et que "les personnes du groupe sanguin O présentaient un risque de 12 % moins élevé de subir un AVC que les personnes des autres groupes sanguins".

Si ces liens sont encore à confirmer, comment peut-on les expliquer ? Les chercheurs ont plusieurs hypothèses. Selon les auteurs de l'étude de la Société européenne de cardiologie, le risque plus élevé chez les personnes n'appartenant pas au groupe sanguin O pourrait être dû à la présence plus importante dans le sang d'une protéine associée aux thromboses. Aussi, une substance "liée à l'inflammation et à une aggravation de l'état des patients atteints d'insuffisance cardiaque, est également plus élevée chez les personnes dont le groupe sanguin n'est pas O".

Même si ces données peuvent paraître inquiétantes pour les personnes qui ne sont pas du groupe sanguin O, il n'y a pas encore assez de preuves pour que le groupe sanguin soit considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire. En attendant, la meilleure arme contre les maladies cardiovasculaires, c'est la prévention ! "Il existe de nombreux moyens pour les personnes ayant ces groupes sanguins de minimiser leur risque. Il s'agit notamment de faire de l'exercice, d'adopter une alimentation saine, de ne pas fumer et d'apporter d'autres changements similaires à son mode de vie", a expliqué l'hématologue Raymond Comenzo.