Fini les injections : les comprimés contre l'obésité débarquent, bientôt en Europe ?

Les premiers médicaments contre l'obésité sous forme de comprimés arrivent. Une alternative attendue pour ces traitements déjà très populaires.

C'est une petite révolution dans le marché florissant des médicaments contre l'obésité. Jusqu'alors, ils n'étaient disponibles que sous forme d'injections hebdomadaires... pas ce qu'il y a de plus pratique ou agréable ! Mais ces médicaments, comme Ozempic et Wegovy, sont malgré tout devenus très populaires. Surtout aux États-Unis, où environ un Américain sur huit en utilise. Et pour cause : ils garantissent une perte de poids impressionnante, d'environ 20 %. Face à l'immense potentiel de ces traitements appelés aGLP-1, les laboratoires mènent une véritable course pour développer de nouvelles versions, notamment sous forme de comprimés.

Justement, le laboratoire Novo Nordisk - un des leaders du marché puisqu'il commercialise Ozempic et Wegovy - a annoncé avoir obtenu le feu vert des autorités américaines pour son comprimé contre la perte de poids. Le comprimé Wegovy permet d'obtenir une "perte de poids comparable à celle observée" avec la version injectable, a affirmé le laboratoire danois dans un communiqué. Le comprimé a en effet "montré une perte de poids moyenne de 16,6 % dans l'étude" menée sur 1 300 patients américains.

"Avec l'approbation du comprimé Wegovy®, les patients disposeront d'un comprimé pratique, à prise quotidienne, capable d'aider à perdre autant de poids que l'injection originale de Wegovy®", a déclaré Mike Doustdar, président-directeur général de Novo Nordisk. "En tant que premier traitement oral par GLP-1 destiné aux personnes vivant avec un surpoids ou une obésité, le comprimé Wegovy® offre aux patients une nouvelle option thérapeutique pratique. Aucun autre traitement oral par GLP-1 actuellement disponible n'égale la perte de poids obtenue avec le comprimé Wegovy®", affirme-t-il.

Pour une efficacité et des effets secondaires similaires, le comprimé sera surtout beaucoup moins cher. Même si le prix de vente n'est pas encore connu, il devrait coûter environ 150 dollars par mois... contre 1 000 dollars pour les injections. Le comprimé devrait être lancé aux États-Unis dès janvier 2026, a précisé le laboratoire. Ce dernier a déjà soumis des demandes d'autorisation à d'autres autorités, dont l'Agence européenne du médicament. Il faudra donc attendre encore un peu pour en bénéficier en France.

En attendant, les médicaments injectables (notamment Wegovy et Mounjaro) sont déjà disponibles, mais uniquement sur ordonnance, et ils ne sont pas encore remboursés. Des négociations sont en cours pour un remboursement de ces médicaments de plus en plus populaires. L'obésité touche environ 17 % des Français, et 1 milliard de personnes dans le monde.