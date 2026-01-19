Dormir assez ne suffit pas : trop de personnes négligent ce facteur clé pour être en bonne santé

Vous avez l'impression de dormir suffisamment pour être en bonne forme ? Ce n'est pas le seul élément à prendre en compte.

Dormir suffisamment est essentiel pour être en bonne santé. Mais compter les heures de sommeil n'est pas une assurance tous risques, de même que rattraper de fréquentes nuits courtes ou insomnies les jours suivants ! Un autre point l'est tout autant, si ce n'est plus. Ce n'est pas toujours si facile à mettre en place, et peu d'entre nous suivent ce petit conseil.

Il est en effet globalement recommandé de se coucher et se lever à heures fixes tous les jours. Bien sûr, il n'est pas question de se coucher et se lever à la même heure à la minute près chaque jour. Mais plus le sommeil est régulier, mieux c'est ! D'autant plus qu'il est souvent plus facile de dormir à des heures plus régulières que de dormir plus longtemps... Bonne nouvelle, les scientifiques ont étudié nos nuits et ont mis en évidence l'importance de mettre un point d'honneur à avoir un sommeil plus régulier.

Alors, qu'en dit la science ? Des chercheurs ont ainsi "constaté que les personnes présentant des schémas de sommeil moins réguliers ont un risque plus élevé de mortalité prématurée". Cette étude, qui analysé les données de 61 000 personnes, a ainsi montré qu'une "meilleure régularité du sommeil" était "associée à une réduction de 20 % à 48 % du risque de mortalité toutes causes confondues" entre les personnes qui dormaient à horaires plus réguliers par rapport à ceux qui dormaient à des heures moins régulières. Pour les auteurs, ces résultats "remettent en question l'hypothèse de longue date selon laquelle la durée de sommeil serait l'indicateur le plus important du sommeil pour la santé humaine".

D'autres travaux ont aussi suggéré qu'un sommeil irrégulier augmentait le risque de souffrir de certaines maladies, comme le diabète. Une étude publiée en 2024 a ainsi conclu qu'une "irrégularité modérée ou élevée du sommeil était associée au risque de diabète de type 2 (DT2), même chez les participants dormant ≥7 heures par nuit". Les personnes qui avaient un sommeil irrégulier avaient 38 % de risque en plus de développer un diabète par rapport à celles qui avaient un sommeil régulier.

La régularité du sommeil semble également avoir un impact sur la santé mentale, comme montré en 2025 par l'Université de Cambridge. Son étude a conclu que "des schémas de sommeil réguliers sont associés à un risque réduit de dépression et d'anxiété. Comparés aux personnes ayant un sommeil irrégulier, les individus au sommeil régulier présentaient un risque de dépression réduit de 38 %". Les chercheurs ont même estimé que "maintenir des cycles sommeil-éveil réguliers peut être tout aussi important, voire potentiellement plus important, que d'atteindre la durée de sommeil recommandée".

Un risque accru d'IMC élevé, d'hypertension artérielle, ou encore de démence chez les personnes qui ont un sommeil irrégulier avait aussi été repéré. Un panel de spécialistes de la National Sleep Foundation a ainsi conclu que "les individus devraient chercher à optimiser la régularité des horaires de sommeil. Toutefois, lorsque la durée de sommeil est insuffisante les jours travaillés, un rattrapage de 1 à 2 heures de sommeil les jours non travaillés peut être bénéfique".