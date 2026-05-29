"Bleue" et plus petite que d'habitude : pourquoi la Lune va exceptionnellement rétrécir ce week-end

Ce sera sans doute la Pleine Lune la plus étrange de l'année.

C’est un rendez-vous avec le ciel à ne pas manquer. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai 2026, un phénomène rare va illuminer la pénombre : une pleine lune "bleue". Si vous vous attendez à observer l'astre teinté d'azur, vous faites fausse route : la Lune conservera sa couleur habituelle, mais elle va réserver une surprise visuelle inédite aux observateurs.

Contrairement à ce que son nom suggère, une Lune Bleue n'est pas une question de couleur, mais simplement une curiosité du calendrier. Le cycle lunaire durant 28 jours, il n'y a habituellement qu'une seule pleine lune par mois. Mais ce mois de mai 2026 fait exception en affichant un doublé : une première fois le 1er mai (la pleine lune des Fleurs), et une seconde ce dimanche 31 mai. Ce phénomène de "Lune bleue" survient en moyenne tous les 2,7 ans. Mais cette année, l'événement est encore plus particulier : notre satellite va littéralement tricher sur sa taille.

Si cette pleine lune bleue va donner l'impression de "rétrécir", c'est parce qu'elle sera doublée du phénomène de "micro-lune". Ce dimanche, notre satellite va atteindre son apogée, c'est-à-dire la distance la plus éloignée par rapport à la Terre. Et comme le rappelle le site spécialisé StarWalk, "Une micro-lune est une pleine lune ou une nouvelle lune se trouvant aux environs de son apogée". La Lune se situera précisément à environ 405 260 kilomètres de nous, ce qui en fait la pleine lune la plus lointaine de l'année. A l'œil nu, la différence de taille reste subtile, mais pour les puristes, c'est un alignement géométrique exceptionnel.

Schéma de l'orbite elliptique de la Lune : à droite, l'apogée (au plus loin), point précis que notre satellite atteindra ce 31 mai pour former une "micro-lune". © TarikVision - stock.adobe.com

Pour ne rien rater du spectacle, il faudra toutefois ruser avec la montre. La pleine lune correspond au moment exact où l'astre est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. En France, cet instant astronomique précis se produira en plein jour, à 10h45 (heure de Paris). Mais pas de panique : la Lune prend du temps pour passer d'un hémisphère à l'autre. L'astre paraîtra donc parfaitement plein et observable à l'œil nu durant toute la nuit précédente, du samedi 30 au dimanche 31 mai.

Côté météo, les voyants sont au vert, avec un ciel dégagé ce week-end sur la majeure partie du pays, offrant des conditions d'observation optimales. Aucun télescope ni équipement spécifique n'est requis. Pour maximiser la magie, les astronomes conseillent de s'installer dans un endroit dégagé, loin de la pollution lumineuse des villes, et de porter son regard vers l'est dès le coucher du soleil.

Cette Lune bleue du 31 mai est avant tout une superbe anomalie mathématique et spatiale. Ne la manquez pas sous prétexte qu'elle est un peu plus petite que d'habitude : ce doublé calendaire ne se reproduira pas avant le 31 décembre 2028 ! Ce week-end, l'occasion est donc parfaite pour lever les yeux et s'offrir une pause contemplative.