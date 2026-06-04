Vous ne verrez ça qu'une fois dans votre vie : une nouvelle étoile va bientôt exploser dans le ciel

Une étoile s'apprête à exploser et sera visible à l'œil nu pour la première fois depuis 80 ans.

Un spectacle cosmique exceptionnel s'apprête à illuminer nos nuits. Dans les jours qui viennent, un point lumineux totalement invisible d'ordinaire va surgir, rivalisant d'éclat avec l'étoile Polaire. Pas besoin de télescope ni de matériel de pro : le phénomène sera visible à l'œil nu directement depuis votre fenêtre ou votre jardin.

Ce coup de projecteur, on le doit à T Coronae Borealis (T CrB), une étoile morte connue sous le nom de "Blaze Star"("étoile flamboyante") située à 3 000 années-lumière de la Terre. En réalité, il s’agit d'un couple d'étoiles : une naine blanche (un cadavre stellaire ultra-dense) et une géante rouge en fin de vie qui orbitent l'une autour de l'autre. La naine blanche aspire littéralement la matière gazeuse de sa voisine. Lorsque cette accumulation de gaz atteint une pression critique, une réaction thermonucléaire titanesque se déclenche, provoquant une explosion de type "nova". Sortez votre agenda : ce spectacle rare ne se produit que tous les 80 ans !

Représentation de la constellation de la Couronne boréale. La nova apparaîtra juste à côté de la deuxième étoile en partant de la droite (Nusakan). © Jazziel - stock.adobe.com

La dernière fois que l'humanité a pu observer cette éruption de nova, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Les calculs statistiques des astronomes, basés sur les cycles orbitaux de l'étoile et publiés notamment sur le site Star Walk, pointent une date clé très probable : le 25 juin 2026. "Toutefois, elle pourrait survenir plus tôt ou plus tard", précise le site d'astronomie. C'est donc une chance unique pour notre génération actuelle d'assister à un tel phénomène de son vivant.

Pour ne pas rater le coche, il va falloir être réactif et scruter la constellation de la Couronne Boréale (Corona Borealis), un petit arc de cercle d'étoiles situé entre les constellations de Hercule et du Bouvier. Le pic de luminosité de la nova est extrêmement fulgurant : l'étoile va passer d'une magnitude 10 indétectable à l'œil nu à une magnitude 2 en l'espace de quelques heures seulement !

Le timing sera donc serré. Une fois l'explosion enclenchée, l’étoile brillera au maximum de sa puissance pendant quelques jours à peine avant de s'éteindre et de replonger dans l'obscurité totale. Si vous manquez ce rendez-vous cosmique, il faudra attendre les environs de l'an 2105 pour que la naine blanche n'engloutisse assez de matière pour exploser à nouveau.

Pour maximiser vos chances de repérer précisément la zone avant le "grand soir", vous pouvez utiliser des applications de cartographie céleste comme Star Walk 2 ou Sky Tonight.