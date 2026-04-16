Cette ville est la pépite idéale pour un court séjour en France, selon les experts

Cette ville accessible en un saut de TGV coche toutes les cases pour un grand week-end réussi.

Finis les longs préparatifs, le city break s'impose aujourd'hui comme un véritable réflexe pour de nombreux Français. En quête de déconnexion express, on boucle sa valise pour 48 heures de dépaysement total sans quitter la France. Parmi les villes qui s'y prêtent au mieux, cette capitale régionale en pleine effervescence tire son épingle du jeu.

A un saut de TGV depuis Paris (1h25), vous voilà déjà en terrasse, un verre à la main, prêts à arpenter ses ruelles médiévales bordées de maisons à pans de bois. Dans cette métropole bouillonnante, des édifices ultra-modernes côtoient un patrimoine de la Renaissance et des cours cachées qui abritent des pépites gastronomiques.

Maisons à colombages du XVIIe siècle place du Champ-Jacquet à Rennes. © Brad Pict - stock.adobe.com

Cette destination de prédilection, c'est Rennes. La capitale bretonne coche toutes les cases selon l'Office de Tourisme de Bretagne, qui nous a confié les secrets de son succès. Selon sa représentante Linda Bellili, cette cité hybride permet de déconnecter instantanément : "A Rennes, on passe d'une expo à un concert en quelques ruelles. La ville se savoure à pied, du street-art au marché des Lices (2e plus grand marché de France), des fresques Odorico Art Déco aux courbes ultra-modernes du Cap Mail de Jean Nouvel, en passant par une flopée de restaurants avec une jeune garde de chefs engagés."

Au printemps, la cité invite à la flânerie, des quais de la Vilaine jusqu'aux terrasses ensoleillées du Mail. Pour Linda Bellili, c'est aussi le moment où "le grand bal de l'art et la fête" reprend ses droits. La ville devient le théâtre de festivals incontournables : "Mythos au parc du Thabor qui dynamite les contes, le théâtre et la chanson avec chefs, gourmandises et surprises" ou "Jazz à l'Étage qui invente les mélodies de demain". Une effervescence qui se prolonge jusque sur les étals du marché des Lices, gorgé de fraises de Plougastel.

Détente au parc du Thabor à Rennes. © Cécile Haupas - stock.adobe.com

Pour l'experte, la force de Rennes réside aussi dans sa proximité avec la mer : "depuis Rennes, on peut facilement se rendre à Saint-Malo pour un week-end fusion ville-mer" (en 50 minutes de TER) ou filer à "la Fête de la Coquille Saint-Jacques à Erquy fin avril, qui transforme le port en banquet géant : dégustations, visites de navires, musique et rires". Pour ceux qui préfèrent le calme, les jardins de la Ballue, véritables sculptures végétales, sont à 45 minutes de route.

Mais la capitale n'est pas la seule à porter haut les couleurs du city break breton. Pour Linda Bellili, deux autres pépites méritent le détour. Il y a Brest, avec son "énergie tournée vers le large" où l'on survole l'une des plus belles rades de France en téléphérique avant de plonger dans l'effervescence des quais. Puis Lorient, "la ville aux 5 ports", entre bases sous-marines et plages à portée de main. Trois ambiances, mais une même promesse : celle d'une "respiration urbaine qui garde toujours un pied dans le vert".