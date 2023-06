Arnac-la-Poste, Trécon, Vinsobres... Le palmarès des noms de villages les plus loufoques de France

Saviez-vous que la France a hérité d'une centaine de villages aux noms improbables ? Nous vous proposons d'en découvrir quelques-uns.

A l'instar de Montcuq dans le Lot en région Occitanie, rendu célèbre par un sketch de Daniel Prévost dans l'émission de télévision satirique, Le Petit Rapporteur, la France compte parmi ses communes de nombreux villages dont le nom prête à sourire. Chaque année est par ailleurs organisé un rassemblement "des communes de France aux noms burlesques et chantants" à l'initiative de l'association éponyme. Décryptage de quelques-uns de ces toponymes loufoques :

A Trécon, on n'est pas plus con qu'ailleurs !

Difficile parfois d'assumer l'adresse pour les 76 habitants de cette commune de la Marne, les Tréconniers. D'où vient cette appellation complètement loufoque ? "On dit qu'un beau jour, trois gars du coin sont allés à la préfecture déclarer la naissance de leur village. Et quand ils se sont présentés, on leur a lancé : Tiens, v'là les trois cons", blague Roger, l'un de ses habitants, en réponse au Parisien. Trécon doit en réalité son existence aux trois collines qui entourent le village.

Arnac-la-Poste, chez les Arnacois et non les arnaqueurs...

Ce nom de village peu banal remonte au début du XVIIIe siècle, en référence au personnage gaulois Arnos. Comme la commune d'Haute-Vienne abritait un relais de poste sur la route royale Paris-Toulouse, le complément "la-Poste" a été ajouté au nom. En plus de ce toponyme bizarre, le village a d'autres atouts : son église fortifiée ou les vestiges de son château fort.

Vinsobres, un oxymore qui rend fiers ses vignerons

Voilà un nom bien étrange pour une commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui produit le premier Cru des Côtes-du-Rhône en Drôme provencale ! Les vignerons de Vinsobres cultivent la vigne et élaborent un vin, défini depuis des siècles par la maxime de Monseigneur de Suarès (1633) : "Vinsobres ou sobre vin, prenez-le sobrement".

Difficile d'avoir le sens de l'humour sans tomber en dessous de la ceinture

On en revient à Montcuq et d'autres destinations d'autant plus imagées comme La Trique dans les Deux-Sèvres, ou encore Gland dans l'Aisne, en région Hauts-de-France....

Des villages à la toponymie mortuaire

Le Cercueil, situé dans le département de l'Orne en région Normandie, est peuplé de 138 âmes bien vivantes. Et La Tombe, au sud-est du département de Seine-et-Marne, n'est pas un cimetière géant... "On a les deux pieds dans La Tombe, mais on y vit bien !" résume le maire du village Marc Chauvin, pour qui le nom du village n'a "jamais été un problème". "Le nom du village n'a rien à voir avec le mot "tombe" que l'on connaît aujourd'hui. En réalité, "La Tombe" viendrait du latin "tumba" qui signifie "butte" et cela remonterait au VIIIe siècle", relate Virgine Vollereau, adjointe à la communication, à La République de Seine-et-Marne. Ces deux villages pourraient s'associer à Deuil-la-Barre dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France.