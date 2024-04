Peu de touristes les connaissent, ces falaises françaises sont dignes du Colorado

Cette bizarrerie géologique se dresse quelque part en France et peu de gens la connaisse.

La France regorge de sites sublimes digne du Colorado. Qui n'a pas déjà entendu parler du Colorado provençal, un site exceptionnel de 30 hectares situé dans le massif du Luberon qui propose d'admirer une ancienne carrière d'ocre aux milles teintes orangées dotée de majestueuses falaises ? Tout le monde a déjà entendu parler du Sentier des Ocres à Roussillon ou du Canyon de Rustrel... Vous pensiez avoir fait le tour ? Et pourtant, il existe un autre site dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a des airs de désert des plus dépaysants.

Un alignement spectaculaire de falaises plurimillénaire est à découvrir dans la vallée de la Durance. En empruntant l'autoroute A51 entre Manosque et Sisteron dans les Alpes-de-Haute-Provence, les automobilistes peuvent se délecter d'un spectacle inattendu : un massif de pierres très impressionnant se dresse fièrement vers le ciel à cent mètres de hauteur, surplombant un joli petit village. Peu connus des vacanciers, Les Pénitents, cet amas de roches sédimentaires sculptés par l'érosion que les scientifiques nomment poudingue, s'étale sur près de 2,5 kilomètres au-dessus du village des Mées entouré de près de 80 000 oliviers.

L'histoire des Pénitents des Mées est associée à une légende vieille de plus de 1 000 ans. Dans la commune oléicole des Mées, on raconte que ces falaises coniques représentent une enfilade de moines encapuchonnés de la Montagne de Lure, qui auraient été pétrifiés par Saint Donat parce qu'ils auraient succombé aux charmes de jeunes femmes Mauresques au temps des invasions sarrasines vers l'an 800. L'écrivain français Jean Giono, originaire de Manosque, écrivait que "leur légende cristallisée en rocher murmure étrangement avec le vent".

Le site des Pénitents des Mées est très apprécié des randonneurs qui, au départ du village des Mées, emprunteront le circuit des Pénitents de 4 kilomètres (comptez 2 heures de marche), qui emmène à la rencontre de la chapelle Saint-Roch et de son belvédère et permet la découverte, à flanc de falaise, de ces curieuses formations géologiques avec une vue à couper le souffle sur la rivière de la Durance.

Le Chemin de la colle, un itinéraire de 14 kilomètres (comptez près de 4 heures de marche), permet quant à lui la découverte des particularités géographiques de la "Haute Montagne", des lieux comme le Plateau de Valensole, les activités agricoles et des vues panoramiques exceptionnelles sur les massifs montagneux environnants des Ecrins, du Lubéron, la Sainte-Victoire ou encore, le mont Ventoux. On ne manquera évidemment pas la visite du village des Mées aux jolies ruelles et vieilles maisons en pierres apparentes, qui abrite la chapelle Saint-Roch, l'église Notre-Dame de l'Olivier ou encore la fontaine de la République et propose un parcours balisé de 3,6 kilomètres, le Chemin de l'Olivier, à la découverte de ces oliviers multicentenaires, jalonné de nombreux moulins à huile. Bonne visite !