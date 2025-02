Cette pépite médiévale pourrait bien remporter l'émission du "Village préféré des Français", elle cumule déjà les prix

Cette petite cité de caractère présente de sérieux arguments pour décrocher le titre tant convoité de "Village préféré des Français".

L'émission du "Village préféré des Français" présentée par Stéphane Bern sur France 3 permet chaque année un coup de projecteur important sur un de nos villages de l'Hexagone. Chaque mois de février, ce sont 14 villages représentatifs de nos régions qui sont présélectionnés pour obtenir le titre tant convoité. "On valorise les territoires en montrant le patrimoine matériel, avec les bâtisses, et immatériel comme les spécialités locales" a souligné Stéphane Bern. Le 17 février dernier, France 3 a dévoilé les 14 villages en lice pour le titre de l'édition 2025. Parmi ceux-ci, un village présente de sérieux arguments pour l'emporter.

Le centre historique de cette commune de plus de 4 000 habitants dévoile un décor médiéval exceptionnel. Il fait bon de se perdre dans ses magnifiques ruelles pavées pour admirer ses magnifiques maisons à colombages, ses remparts bien conservés qui lui ont valu le 1er "Prix Régional du Patrimoine", ses places et découvrir ses nombreux monuments qui témoignent de son charme d'antan.

Classé site patrimonial remarquable, ce joyau médiéval a également été labellisé "Petite cité de caractère" et "Ville fleurie" en reconnaissance de ses efforts pour améliorer son cadre de vie et son aménagement paysager. Bienvenue à Semur-en-Auxois, perle de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté, qui s'est développé autour de son château fort hissé sur un éperon rocheux. Construit au XIIIe siècle par le roi Louis IX, il est l'un des plus beaux de la région et offre une vue imprenable sur la ville et ses environs.

En Bourgogne-Franche-Comté, Semur-en-Auxois offre un cadre pittoresque et authentique. © aterrom - stock.adobe.com

Mais son monument le plus emblématique est sans conteste la collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois, véritable chef-d'œuvre de l'architecture gothique qui se visite librement rien que pour admirer ses vitraux colorés et ses sculptures fascinantes. On ne manquera pas non plus la visite de son musée municipale qui présente à la fois une galerie des Beaux-Arts avec les œuvres des peintres ayant marqué l'histoire de la cité, et une magnifique collection de paléontologique dont d'impressionnantes ammonites du temps des dinosaures.

Situé dans un écrin de verdure au bord de la rivière Armançon, Semur-en-Auxois bénéfice également d'un cadre naturel privilégié. Entouré de collines, prairies et forêts, la commune est le point de départ idéal de nombreuses promenades. Son art de vivre n'est pas en reste avec son festival médiéval et ses nombreux restaurants proposant des spécialités locales telles que le bœuf charolais ou les escargots de Bourgogne.

Sans aucun doute, Semur-en-Auxois multiplie les atouts pour séduire le public et lui permettre de remporter le titre de "Village préféré des Français" ! Les habitants de la "capitale des Gaules" savent bien que ce village médiéval situé à 2h30 de route est la destination idéale pour s'échapper le temps d'un week-end.