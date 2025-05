Les Anglais l'appellent "les Seychelles de l'Europe", cette merveille française fait rêver tous les touristes étrangers

Cette plage serait comme toutes les autres plages des Caraïbes, sauf qu'elle se trouve en France.

Chaque année, quand le soleil est de retour, nos côtes méditerranéennes attirent nombre de touristes frontaliers ou de proximité. Nombreux sont les Anglais qui viennent chercher en France le soleil, fatigués de leur ciel trop souvent morose même l'été. Une fois sur place, le coup de soleil peut leur déclencher un sentiment d'exotisme décuplé !

Il existe un endroit en France qui, selon les Britanniques, provoquerait une vision paradisiaque si exceptionnelle qu'ils le surnomment "les Seychelles de l'Europe". Les destinations tropicales auraient trouvé un sérieux concurrent : les experts de Holiday Pirates, un site de bons plans du voyage, ne tarissent pas d'éloges sur l'endroit : "Elle fait partie de la France et constitue l'un des secrets les mieux gardés de la Méditerranée, avec ses plages magnifiques qui semblent appartenir aux Seychelles ou aux Fidji".

La plage de Palombaggia en Corse-du-Sud est l'une des plages les plus célèbres de la Corse. © Eva Bocek - 123RF

Et cet endroit en France, c'est l'extrême sud de la Corse. Un secret bien gardé, vraiment ? Si la plage de Palombaggia située à 10 kilomètres au sud de Porto-Vecchio est réputée pour rappeler les Seychelles, elle n'en est pas moins prise d'assaut à la haute-saison. Mais ce n'est pas un point bloquant pour les touristes étrangers. En effet, sur Tripadvisor, les Anglais indiquent que si "elle est beaucoup plus fréquentée que les autres plages" de Corse, elle serait "loin d'être l'une des plus belles plages (...) visitées en Europe", surpassant "de loin l'Espagne, l'Italie et la France métropolitaine".

D'autres plages selon le guide, comme Santa Giulia, le Petit Sperone ou la plage de Rondinara, évoqueraient le même émoi chez les British. Ce qui n'est pas faux : Parmi les trois, Rondinara, située à mi-chemin entre Porto Vecchio et Bonifacio, est la plage la plus citée chez nous pour son aspect "tropical" avec sa forme unique de coquillage très photogénique et ses eaux translucides et turquoise qui évoquent les vastes lagons tropicaux. Seul hic, ses aménagements touristiques nuisent à sa réputation, comme pour Santa Giulia.

Le Petit Sperone, à 15 km au sud-est de Bonifacio, sera sans aucun doute la plage la moins touristique des trois, car son accès est moins aisé (20 minutes de marche sont requises en traversant le Grand Sperone depuis la plage de Piantarella où l'on se gare) et parce qu'elle offre moins de commodités. Mais quelle claque : petite crique secrète et préservée, son sable blanc immaculé et ses eaux claires sont un véritable paradis préservé !

Si ce n'est pas déjà fait, qu'attendez-vous pour découvrir "les Seychelles de l'Europe" au lieu de dépenser une somme astronomique pour trouver la même chose au bout du monde ? Si elle sont situées "seulement" à 3 heures de vol direct des Anglais, elles sont à un jet d'avion depuis la capitale (1h30 de vol direct). Alors, si vous sautez le pas, privilégiez les mois de mai, juin ou septembre pour découvrir ces joyaux de la Corse-du-Sud.