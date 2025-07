On dirait les Caraïbes : cette île paradisiaque méconnue se trouve bien en France

Cette île aux allures tropicales est nichée en France, elle n'est pourtant que connue des amateurs de voile.

Plages de sable blanc immaculé, eaux turquoise et vert émeraude d'une transparence exceptionnelle... Tout ici rappelle les îles coralliennes des mers tropicales. Sauf qu'ici nous sommes en France, et la clarté exceptionnelle de l'eau n'a rien à voir avec les récifs coralliens : elle est due à la présence du maërl, une algue calcaire particulière à ses fonds marins.

Cette île n'a pas une vocation touristique comme les autres : elle est surtout réputée pour son centre nautique international. De nombreux amateurs de voile viennent ici pour se former et naviguer dans ses eaux cristallines. La richesse de ses fonds marins - entre épaves, bancs de poissons et champs d'haricots de mer - font de cette île un spot privilégié pour la plongée sous-marine.

Nous sommes ici dans l'archipel des Glénan, connue pour être la destination idéale des amateurs de sports nautiques dans le Finistère sud de la Bretagne. Dans ce paradis, on vous emmène dans la plus grande des îles et la seule ouverte aux touristes : Saint-Nicolas.

Île Saint-Nicolas de l'archipel des Glénan en Bretagne. © E. Schittenhelm - stock.adobe.com

Contrairement aux autres îles de l'archipel qui sont privées ou dédiées à des centres nautiques, l'île Saint-Nicolas est la seule accessible en escale libre. Si se baigner dans ses eaux turquoise est l'attraction principale, procurant la sensation unique d'immerger dans un lagon des Caraïbes, une balade facile à pied vous permettra de faire le tour de l'île, ses zones rocheuses et sa végétation avant de pique-niquer sur une de ses plages (vous emporterez avec vous un sac pour les déchets et il est effectivement bon de savoir qu'il n'existe que de rares points de restauration sur l'île à la haute-saison).

En période de marée basse, vous ne manquerez pas de rejoindre l'île de Bananec via un cordon de sable qui se découvre entièrement durant quelques heures : le tombolo des Glénan. La marche sur ce tombolo procure une sensation unique de "marcher sur l'eau" tout en offrant des vues sur le turquoise et les bancs de sable. Un moment magique également pour les photographes !

Le tombolo de Saint Nicolas aux îles Glénan. © ISO-68 - stock.adobe.com

Saint-Nicolas, c'est aussi la plus petite réserve naturelle de France, d'une superficie d'1,5 hectares. Il y pousse une variété de fleur unique au monde : le Narcisse des Glénan, haut de 20 centimètres, reconnaissable à ses 5 petits pétales blancs. Sa floraison de quelques semaines en avril transforme l'île en un tapis jaune pâle magique.

L'île est facilement visitable en une journée et se visite d'avril à octobre, depuis les ports de départ de Concarneau, Bénodet, Beg-Meil, Port La-Forêt, Loctudy ou Pointe de Trévignon. La traversée aller-retour en escale libre via les Vedettes de l'Odet vous coûtera environ 40 euros mais il existe également des formules plus complètes, comme la "Découverte de l'Archipel des Glénan", incluant une croisière commentée autour de 50 euros.