C'est le "Hollywood de l'Oise" à 40 minutes de Paris : ces films cultes y ont été tournés

Pourquoi les plus grands réalisateurs s'arrachent-ils ce petit village à 40 minutes de Paris ?

Oubliez la foule de touristes du parvis de Notre-Dame ou les rues saturées de monde du Marais. Pour s'offrir une parenthèse hors du temps sans le stress urbain, l'évasion se trouve juste au-delà du périph' ! A moins d'une heure de la tour Eiffel, ce joyau médiéval est souvent ignoré des Parisiens, il offre pourtant le décor de cinéma le plus spectaculaire du nord de la capitale. Ici, le temps s'est arrêté : pas besoin de fonds verts ni de décors en carton-pâte, tout est d'époque, des hôtels particuliers du XVIIe siècle aux devantures insolites.

Dans ses ruelles étroites, on a croisé les plus grandes icônes du cinéma français. C'est ici que Jean-Paul Belmondo a multiplié les cascades pour Cartouche, qu'Isabelle Adjani a erré en Reine Margot, et que Louis de Funès a traqué ses écus dans L'Avare. Plus surprenant encore, les rues pavées de l'hypercentre ont servi de décor pour le récent blockbuster Les Trois Mousquetaires ou encore pour la féerie de Peau d'Âne avec Catherine Deneuve. Enfin, même les scènes cultes de Papy fait de la résistance ont pris vie entre ces murs millénaires.

Centre-ville médiéval de Senlis, avec sa cathédrale gothique et ses remparts romains. © tamas - stock.adobe.com

Cette perle rare, c'est Senlis dans l'Oise (60). Véritable musée à ciel ouvert, elle doit son incroyable état de conservation à une curiosité historique : l'absence de train dès les années 1920 l'a préservée des modernisations urbaines mais aussi des bombardements.

On y remonte le fil de l'Histoire sur 2 000 ans. On commence par l'époque gallo-romaine avec les arènes du Ier siècle, où 8 000 spectateurs vibraient devant les gladiateurs, et la muraille antique d'Augustomagus, l'une des mieux conservées de France. Puis, on bascule dans l'ère royale : c'est là, dans le château royal de Senlis, qu'Hugues Capet fut élu Roi des Francs en 987 ! La ville est littéralement le berceau de la dynastie capétienne.

Abside de la cathédrale Notre-Dame à Senlis. © Pascale Gueret/Wirestock Creators - stock.adobe.com

Le clou du spectacle reste la Cathédrale Notre-Dame. Joyau gothique érigé au XIIe siècle, elle a devancé sa cousine parisienne de 10 ans ! Sa flèche culmine à 78 mètres et domine un labyrinthe de rues dont les noms (Tonnellerie, Chat-Haret) rappellent les métiers médiévaux.

Pour ne rien manquer de cette ambiance "studio de cinéma", l'office de tourisme de Senlis distribue un plan indiquant les lieux de tournage du film et organise des visites guidées "Sur les pas de Séraphine" pour revivre les plus grandes scènes du grand écran.

Que vous soyez mordu d'Histoire ou simple flâneur, Senlis offre une déconnexion totale. Entre deux repérages de lieux de tournage, vous pourrez vous perdre dans la forêt de Chantilly voisine ou admirer l'abbaye de Royaumont édifiée par Saint-Louis. C'est l'escapade parfaite pour s'offrir un shoot de patrimoine à portée de TER (comptez 25 min de trajet depuis la Gare du Nord jusqu'à Chantilly-Gouvieux puis 20 mn de bus jusqu'à Senlis).