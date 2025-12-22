Repas de Noël 2025 : comment réussir votre festin ? Nos idées de recettes, des grands classiques aux plus insolites

Foie gras, dinde aux marrons, bûches... De l'entrée au dessert, voici les meilleures recettes traditionnelles ou originales, et les meilleurs accords mets et vins pour un repas de fête.

À l'approche du réveillon 2025, la question du menu devient cruciale : allez-vous rester fidèle aux classiques de la gastronomie française ou tenter un menu plus moderne ? Si les huîtres fraîchement ouvertes, le foie gras maison et la dinde aux marrons restent les rois de la fête, la tendance cette année fait la part belle à l'originalité. Pourquoi ne pas troquer la volaille classique contre un filet de bœuf en croûte aux champignons ou surprendre vos convives avec des entrées graphiques ?

Réussir son repas de Noël, c'est avant tout s'adapter aux envies et aux besoins de chacun sans se ruiner. Des mises en bouche légères aux desserts spectaculaires, comme l'indémodable bûche revisitée, nous avons sélectionné des recettes qui respectent toutes les bourses et toutes les exigences alimentaires, que vous prépariez un festin pour des carnivores, des vegans ou des végétariens.

Vous préférez ne pas compter vos sous pour le repas de Noël ? Honneur aux huîtres, à la dinde farcie, au saumon, au plateau de fromages, aux confiseries et chocolats, et bien sûr, à l'appétissante bûche de Noël ! Retrouvez, ci-dessous, la liste des plats phares pour un réveillon de Noël traditionnel avec ses meilleurs accords, mais aussi, plus bas, des idées pour sortir des sentiers battus, de l'apéritif au dessert.

Le réveillon de Noël est marqué par un long repas censé durer traditionnellement jusqu'à minuit le 24 décembre. Le menu traditionnel du repas de Noël tel qu'il est préparé en France comprend les plats suivants :

En entrée : les classiques sont le fois gras en terrine ou en toast (nos idées de recettes ici) mais aussi les fruits de mer tels que le homard , la langouste , le saumon fumé , la coquille saint-jacques (toutes les recettes de saint-jacques ici) et les huîtres (pourquoi ne pas tester la recette des huîtres Rockefeller aux épinards, anisette et parmesan ?).

: les classiques sont le en terrine ou en toast (nos idées de recettes ici) mais aussi les fruits de mer tels que le , la , le , la (toutes les recettes de saint-jacques ici) et les (pourquoi ne pas tester la recette des huîtres Rockefeller aux épinards, anisette et parmesan ?). En plats : l'incontournable dinde farcie aux marrons , le chapon ou l' oie servis avec des haricots verts ou des pommes de terre au four.

: l'incontournable , le ou l' servis avec des haricots verts ou des pommes de terre au four. Au dessert : la délicieuse bûche pâtissière. Consulter toutes nos idées de recettes de bûches.

La bûche de Noël, une tradition qui se décline en multiples saveurs ! © larionovao / Adobe Stock

Avant de devenir le dessert par excellence du repas de Noël, elle était l'objet d'un rite antique célébrant le solstice d'hiver. Depuis plusieurs siècles, on avait coutume au début de la veillée de mettre dans le feu une grosse bûche choisie pour sa taille et sa qualité car elle devait brûler pendant toute la soirée. Le tronc provenait de préférence d'un arbre fruitier pour garantir une bonne récolte future. La disparition des grandes cheminées dans les foyers mit fin à cette tradition mais fut remplacée par un dessert créé par un pâtissier en 1945.

Afin d'éviter la flambée des prix sur les incontournables homard, caviar, saumon fumé, foie gras et chutney, découvrez ci-dessous les alternatives moins chères mais toutes aussi délicieuses :

La truite fumée remplacera le saumon fumé : elle est moins chère et similaire gustativement et en terme de texture, tout en étant moins grasse. La truite fumée se prépare avec du jus de citron, de la crème fraîche ou de l'aneth. Découvrez la recette de blinis à la truite fumée.

remplacera le : elle est moins chère et similaire gustativement et en terme de texture, tout en étant moins grasse. La truite fumée se prépare avec du jus de citron, de la crème fraîche ou de l'aneth. Découvrez la recette de blinis à la truite fumée. Le thon fumé remplacera également le saumon fumé : moins cher, moins gras et à la chair toute aussi tendre !

remplacera également le : moins cher, moins gras et à la chair toute aussi tendre ! Les œufs de lump sont un bon substitut pour remplacer le caviar . Découvrez la recette des cœurs fondants aux oeufs de lump.

sont un bon substitut pour remplacer le . Découvrez la recette des cœurs fondants aux oeufs de lump. La dinde aux marrons pour remplacer la dinde au foie gras ou aux cèpes : une belle association toute aussi impressionnante et pourtant bien moins onéreuse ! Découvrez la recette de dinde aux marrons, purée de céleri.

pour remplacer la : une belle association toute aussi impressionnante et pourtant bien moins onéreuse ! Découvrez la recette de dinde aux marrons, purée de céleri. Les toasts et chutneys pour accompagner votre foie gras pourront être remplacés par des biscottes ou crackers à la confiture de figues, cerises ou abricots.

Cette année 2025, vous souhaitez sortir des sentiers battus ? A bas les classiques recettes de verrines au saumon, terrine de foie gras ou dinde aux marrons, pourquoi ne pas innover avec, en entrées, une crème brûlée au foie gras, un capuccino de foie gras aux champignons sauvages ou des verrines fraîcheur avocat-crevettes, en plat, un filet de bœuf en croûte aux champignons ? Voilà de quoi surprendre vos invités ! Pour le dessert, inspirez-vous de notre sélection de jolis gâteaux ou créations sucrées ci-dessous :

Et aussi, consulter nos dossiers de recettes suivants, valables pour le réveillon du Nouvel An aussi : Entrées chics pour repas de fêtes | 46 recettes pour un réveillon original.

Pas besoin d'être un aficionado des fourneaux pour un menu de Noël alléchant. Voici des plats, de l'entrée au dessert, qui peuvent être réalisables avec quelques ingrédients simples.

En amuse-gueules, optez pour le foie gras sur toast de pain d'épices et les chips de pomme de terre ou de betterave pour faire un peu plus original. Une entrée facile à préparer ? L'incontournable feuilleté aux épinards et au chèvre ou des noix de Saint-Jacques accompagnées d'une fondue de poireaux à la crème fraîche. Un plat incontournable facile à réaliser ? un bon gratin dauphinois au confit de canard ou du saumon grillé au miel et aux baies roses. Et comme desserts faciles de Noël ? Des petits sablés en forme d'étoiles ou de boules de Noël, une recette rapide à réaliser !

Noix de Saint Jacques avec petites panisses sur lit de poireaux. © photosjcc / Adobe Stock

Ce n'est pas parce que la dinde, le chapon ou le foie gras ne font pas partie du menu que les végétariens vont se priver d'un repas de Noël digne de ce nom, et qui plus est, original. En effet, les légumes sont idéales pour faire preuve de créativité !

A l'apéro, pourquoi ne pas opter pour des bouchées au potimarron, des croquettes de pommes de terre au fromage, des verrines apéritives betterave-chèvre. En entrées, vous pourrez vous délecter d'une terrine aux tofu, champignons et épices, d'un feuilleté au reblochon ou d'un œuf cocotte aux morilles. En plats, nous saurons trop vous conseiller les exquises pâtes aux truffes, un risotto au potiron ou un risotto au pesto de feuilles de céleri et amandes. Des steaks de lentilles vertes parfumées au cumin ou au curcuma viendront compléter l'affaire. Et en dessert, pour terminer ce menu végétarien de Noël, pourquoi ne pas proposer des choux à la crème servis avec une salade d'oranges ? Evidemment, vous pouvez toujours retourner aux valeurs traditionnelles avec la bûche de Noël version tofu coco vanille !

Cappuccino de betterave et chantilly au chèvre. © Guillemette / Adobe Stock

De plus en plus de personnes optent aujourd'hui pour le véganisme, par souci écologique ou tout simplement pour des raisons de santé. Si vous avez des vegans dans votre famille, sachez qu'il est tout à fait possible d'adapter le repas de Noël à ce régime alimentaire, sans cuisiner d'huîtres, de foie gras ou de fromage !

En guise d'apéritif, il est possible d'opter pour des toasts de saumon fumé vegan, en remplaçant le poisson par des carottes, ou bien pour des tartes soleil à la garniture garantie sans viande ni fromage. Pour remplacer le foie gras, pourquoi ne pas manger en entrée une terrine végétale de saison à base de tofu accompagnée d'un chutney de poire et de butternut, ou déguster une tourte aux champignons et aux épinards ? Pour le plat, un pâté en croûte aux noisettes, potimarron et lentilles corail accompagnera parfaitement une courge rôtie aux légumes. Concernant le plateau de fromage, dont il est hors de question de se priver, de nombreuses grandes surfaces proposent une large gamme de fromages végétaux. Pour le dessert, rien de plus simple : il suffit de remplacer le lait, le beurre et la crème animale par de la margarine, du lait végétal et de la crème de soja si vous êtes tenté par une bûche de Noël roulée au chocolat et à la châtaigne.

La bûche de Noël roulée au chocolat et à la châtaigne. © ld1976 / Adobe Stock

La rédaction vous propose ce menu totalement sur-mesure qui ravira, on l'espère, vos papilles. Nous avons décidé de faire honneur aux œufs et à la truffe qui forment un joli mariage :

En entrée, on se délectera des œufs brouillés à la truffe ou d'une oeuf de poule poché à base de foie gras. En premier plat, un risotto à la truffe noire et aux Saint-Jacques poêlées et un suprême de volaille farci au foie gras et aux champignons, et en dessert, un baba au rhum à la crème fouettée au caramel à la truffe ou une exquise mousse aux marrons et à la crème vanille-rhum. Des truffes au chocolat pour clore le tout !

Le risotto crémeux à la truffe noire est un délice pour les fins gourmets. © Elena Sistaliuk / Adobe Stock

Le 24 décembre au soir, pour patienter avant l'arrivée du Père Noël, il est de coutume dans les pays francophones de fêter le réveillon de Noël autour d'un repas gourmand généralement en famille. En entrée, huîtres, foie gras, saumon fumé et boudin blanc débutent le repas de Noël. Viennent ensuite les plats populaires que sont la dinde ou le homard, pour finir avec le dessert caractéristique de la bûche de Noël, si ce n'est pas les Treize desserts en Provence. A minuit, l'ensemble des convives se souhaitent un "Joyeux Noël" avant de déballer les cadeaux.

Les treize desserts du Noël provençal. © Martine A Eisenlohr / Adobe Stock

Au fait, savez-vous pourquoi on mange une dinde à Noël ? La dinde farcie occupe une place de choix dans le menu traditionnel de Noël et cela même dans de nombreux pays du monde, car cette volaille n'est pas un met d'origine européenne. Elle nous vient du Canada, des Etats-Unis et du Mexique. Au XVIe siècle, elle fut apportée du Mexique par les Espagnols puis domestiquée en Espagne, en France et en Angleterre. D'ailleurs, le nom de dinde vient du fait que les premières trouvées ont été baptisées "poules d'Indes" par les Espagnols croyant revenir de l'Inde. Il a toujours été de coutume de fêter Noël avec un plat à base de volaille, essentiellement des oies, car elles étaient considérées comme l'oiseau solaire et garantissaient la protection du soleil à celui qui en mangeait. La dinde est devenue un menu de Noël car elle représentait un volatile inhabituel et était dégusté en temps de grandes fêtes. La première dinde a été mangée au cours du repas de Noël de Charles VII.

La traditionnelle dinde rôtie de Noël. © Family Business - Adobe Stock

De l'entrée au dessert, découvrez les plats traditionnels de Noël avec les vins qui les accompagnent. Qui dit repas de fête dit aussi vin festif : le champagne sera un très bon compagnon pour les menus de réveillon, surtout si vous le choisissez millésimé ou dans une cuvée de prestige. Brut de préférence, il vous accompagnera de l'apéritif au dessert sans problème, sauf si vous projetez de proposer à vos convives une viande rouge ou du gibier en plat de résistance. Voici les meilleurs accords mets et vins pour un repas traditionnel de Noël :

Les huîtres , et plus généralement les fruits de mer à déguster crus et natures , s'accommoderont à merveille avec un vin blanc sec et légèrement fruité . Vous trouverez la bonne combinaison parmi les vins blancs du Pays de Loire : sancerre, muscadet de Sèvre-et-Maine... Pour la Bourgogne on vous recommande un chablis ou un petit chablis ; pour le Sud-Ouest un irouléguy ; un riesling pour l'Alsace ; un crozes-hermitage pour la Vallée du Rhône... Le champagne est aussi une belle option, notamment pour les fruits de mer cuisinés, surtout si vous le choisissez peu dosé (brut et nature).

, et plus généralement les , s'accommoderont à merveille avec un . Vous trouverez la bonne combinaison parmi les vins blancs du Pays de Loire : sancerre, muscadet de Sèvre-et-Maine... Pour la Bourgogne on vous recommande un chablis ou un petit chablis ; pour le Sud-Ouest un irouléguy ; un riesling pour l'Alsace ; un crozes-hermitage pour la Vallée du Rhône... Le champagne est aussi une belle option, notamment pour les fruits de mer cuisinés, surtout si vous le choisissez peu dosé (brut et nature). Le saumon fumé procure un goût fort et persistant en bouche. Le gras du saumon fumé doit être contre-balancé par l'acidité d'un vin blanc sec et aromatique . Vous pouvez garder le vin de Loire servi avec les huîtres : sancerre, quincy, pouilly-fumé, ou un vouvray sec. Mais vous pouvez aussi tenter un riesling.

procure un goût fort et persistant en bouche. Le gras du saumon fumé doit être contre-balancé par l'acidité d'un . Vous pouvez garder le vin de Loire servi avec les huîtres : sancerre, quincy, pouilly-fumé, ou un vouvray sec. Mais vous pouvez aussi tenter un riesling. Le foie gras . L'erreur la plus répandue est d'accompagner le foie gras d'un vin blanc très sucré comme le sauternes... C'est une maladresse qui nuit aux arômes du foie gras. Privilégiez les blancs demi-secs : un vouvray tranquille ou un riesling vendanges tardives. Mais ça marche aussi avec un champagne aux fines bulles ! Si vous avez sous la main un champagne millésimé et âgé, foncez. Et si vraiment vous ne pouvez pas supporter l'idée de ne pas accompagner le foie gras d'un vin moelleux, choisissez un jurançon. Sachez enfin que si vous voulez proposer un accord étonnant, le vin rouge moelleux est aussi envisageable avec un banyuls ou un porto.

. L'erreur la plus répandue est d'accompagner le foie gras d'un vin blanc très sucré comme le sauternes... C'est une maladresse qui nuit aux arômes du foie gras. Privilégiez les : un vouvray tranquille ou un riesling vendanges tardives. Mais ça marche aussi avec un ! Si vous avez sous la main un champagne millésimé et âgé, foncez. Et si vraiment vous ne pouvez pas supporter l'idée de ne pas accompagner le foie gras d'un vin moelleux, choisissez un jurançon. Sachez enfin que si vous voulez proposer un accord étonnant, le vin rouge moelleux est aussi envisageable avec un banyuls ou un porto. Les volailles rôties comme la dinde, le chapon ou l'oie . Vous aurez le choix de l'accorder avec un vin rouge tendre ou un blanc fruité . On élimine les vins rouges trop tanniques pour garder les ronds et moelleux : châteauneuf-du-Pape , gigondas , nuits saint Georges , vins du Beaujolais comme le morgon... En effet, l'aspérité des tannins ne s'accorde pas très bien avec la chair parfois sèche des volailles. Les volailles avec des sauces à la crème préféreront les blancs capiteux : meursault , châteauneuf-du-Pape, condrieu , et même les vins jaunes du Jura .

. Vous aurez le choix de l'accorder avec un . On élimine les vins rouges trop tanniques pour garder les ronds et moelleux : châteauneuf-du-Pape gigondas nuits saint Georges Beaujolais Les volailles avec des sauces à la crème préféreront les blancs capiteux : meursault condrieu Jura La bûche de Noël traditionnelle est une génoise roulée et garnie de crème au beurre. Il faudra l'accompagner à un vin blanc de caractère comme un vin doux naturel, un sauternes ou un côteaux du Layon . Évitez donc les champagnes et les vins secs, ils s'accordent assez mal avec ces desserts riches. Si la bûche est au chocolat, testez un vin rouge moelleux comme le banyuls ou un porto.

A l'époque de nos aïeuls, le traditionnel repas de Noël se déroulait en deux temps. Le repas "maigre" avait lieu avant la messe de minuit, puis le repas "gras" après le retour de l'église. Ce repas de Noël en deux temps différait suivant les régions mais il était toutefois toujours composé de poissons et de légumes lors du repas "maigre" et de viande et desserts lors du repas "gras". En Provence, pendant le repas maigre baptisé "gros souper", on dégustait du poisson et des légumes et pendant le repas gras, les treize desserts. Dans le Limousin, il était de coutume de manger du boudin à la compote, du vin chaud sucré, des oranges et des pralines. Et paraît-il que dans la région de Belfort, ils mangeaient même des gros chats...