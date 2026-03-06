Village préféré des Français 2026 : les 14 villages candidats par région en images

Alors que les votes sont bientôt clos, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au verdict final de Stéphane Bern pour découvrir qui succédera au précédent lauréat du "Village préféré des Français" présenté sur France 3.

Le concours du "Village préféré des Français" est bientôt de retour sur France 3. 14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) sont comme chaque année en compétition pour cette 15e édition du programme "Village préféré des Français" présenté par Stéphane Bern.

Chaque année, le lauréat voit sa fréquentation exploser, attirant des visiteurs de toute l'Europe curieux de découvrir le patrimoine, l'artisanat et la gastronomie d'un terroir d'exception. Qu'il s'agisse de villages de pêcheurs nichés sur les côtes bretonnes, de bastides perchées dans l'arrière-pays provençal ou de communes au charme authentique, plongez au cœur de ces pépites architecturales qui font la fierté de nos départements, en images :

Quand a lieu le vote du Village préféré des Français 2026 ?

Les votes sont ouverts jusqu'à ce vendredi 6 mars 2026 à 23h59, date de l'élection du "Village préféré des Français". Les téléspectateurs n'ont donc plus que quelques heures pour voter pour leur village préféré parmi les 14 en lice, sur france.tv. Le vote sera rendu public au cours de la 11e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, prochainement.

Quel est la liste des candidats du "Village préféré des Français" en 2026 ?

Blangy-le-Château (Normandie - 14)

(Normandie - 14) Marcolès (Auvergne-Rhône-Alpes - 15)

(Auvergne-Rhône-Alpes - 15) La Flotte (Nouvelle-Aquitaine - 17)

(Nouvelle-Aquitaine - 17) Nolay (Bourgogne-Franche-Comté - 21)

(Bourgogne-Franche-Comté - 21) La Ferté-Vidame (Centre-Val de Loire - 28)

(Centre-Val de Loire - 28) Locquirec (Bretagne - 29)

(Bretagne - 29) Chaumont-en-Vexin (Hauts-de-France - 60)

(Hauts-de-France - 60) Saint-Martin-de-Londres (Occitanie - 34)

(Occitanie - 34) Saulges (Pays de la Loire - 53)

(Pays de la Loire - 53) Dambach-la-Ville (Grand Est - 67)

(Grand Est - 67) Dampierre-en-Yvelines (Île-de-France - 78)

(Île-de-France - 78) Bormes-Village (Provence-Alpes-Côte d'Azur - 83)

(Provence-Alpes-Côte d'Azur - 83) Vescovato (Corse - 2B)

(Corse - 2B) Cacao (Guyane - Outremer)

Quelle est la liste des gagnants du "Village préféré des Français" depuis le début de l'émission ?

La première édition du Village préféré des Français a eu lieu en 2012. Une émission qui, année après année, a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel français. Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français" depuis l'année 2025 jusqu'au début de l'émission :