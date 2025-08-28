Monument préféré des Français 2025 : le lauréat dévoilé à cette date, voici les candidats

L'émission "Le Monument préféré des Français" est bientôt de retour sur France 3. Découvrez les 14 monuments en lice dans chaque région de France.

Chaque année, l'émission "Le Monument préféré des Français" présentée sur France 3 invite les téléspectateurs et internautes à voter pour désigner leur monument préféré parmi une sélection de sites dans chaque région de France. Si les votes sont désormais clos, le présentateur Stéphane Bern vous donne rendez-vous mercredi 17 septembre à 21h05 sur France 3 et france.tv pour l'annonce du lauréat de cette nouvelle saison.

Qui succèdera au circuit mythique des 24 Heures du Mans, lauréat de l'année 2024 ? Découvrez la liste complète des 14 candidats retenus parmi les inscrits ou classés au titre de Monuments historiques pour concourir au "Monument préféré des Français".

Quelle est la liste des candidats du "Monument préféré des Français" en 2025 ?

Sur le même principe que le Village préféré des Français, chaque monument représente une région française, et c'est le public qui vote pour son préféré. Voici la sélection définitive des candidats par régions :

Viaduc de Garabit (Auvergne-Rhône-Alpes)

(Auvergne-Rhône-Alpes) Citadelle de Besançon (Bourgogne-Franche-Comté)

Pen Duick (Bretagne)

(Bretagne) Château de Chenonceau (Centre-Val de Loire)

Citadelle de Calvi (Corse)

Château de Haroué (Grand Est)

Jardin botanique de Valombreuse (Guadeloupe)

Château de Chantilly (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) Basilique Cathédrale Saint-Denis (Île-de-France)

Villa Les Rhumbs - Musée Christian Dior (Normandie)

Phare de Cordouan (Nouvelle-Aquitaine)

Place du Capitole (Occitanie)

Remparts de Guérande (Pays de la Loire)

Amphithéâtre d'Arles (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Quel monument a remporté le titre de "Monument préféré des Français" l'an dernier ?

Le Circuit des 24 Heures du Mans dans les Pays de la Loire a été désigné "Monument préféré des Français" en 2024, succédant au château fort de Sedan dans les Ardennes en région Grand Est élu en 2023. C'est la Mecque du sport automobile, un patrimoine sportif mondialement connu qui a accueilli de nombreux circuits automobiles au cours de ces 100 dernières années.

Quand et comment voter pour le "Monument préféré des Français" en 2025 ?

Les votes étaient ouverts du 3 au 18 juillet 2025, date de l'élection du "Monument préféré des Français 2025". Les téléspectateurs pouvaient voter pour leur monument préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 32 45, ou directement sur la plateforme france.tv. Le vote sera rendu public au cours de la 10e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3 et france.tv, le mercredi 17 septembre à 21h05.